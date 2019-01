Ravnatelj ergele zbog kojeg je stradao lipicanac dao ostavku

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić prihvatio je ostavku ravnatelja Državne ergele Đakova i Lipika Mirka Damjanovića. Ministarstvo nam je potvrdilo da Tolušić očekuje da će ostavku prihvatiti i Upravno vijeće Ergele koje bi se trebalo hitno sastati.

Damjanović je ostavku podnio nakon što je jednog lipicanca "posudio" iz ergele, jahao ga je njegov maloljetni sin kod kuće. Sin je u jednom trenu pao s konja, a plemenita životinja se preplašila i pobjegla, te potom podletjela pod vlak.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203349 / Videovijesti 13.01.19., druga vijest]

- Ravnatelj je sam vidio svoju pogrešku i zato je podnio ostavku - potvrdili su nam u Ministarstvu.

No, koliko je dosad objavljeno, ravnatelj je u početku pokušao učiniti sve da slučaj ne dođe do javnosti. Tek nakon objava u medijima, on je podnio ostavku.

Policija još nije završila obradu ovog slučaja, pa je pitanje hoće li Damjanović osim ostavke biti i gonjen za otuđenje i uništavanje državne imovine. Lipicanci su kulturno dobro u Hrvatskoj. Konj je bio i osiguran, ali pitanje je hoće li osiguranje u ovom slučaju isplatiti odštetu.

Ako odštetu ne podmiri osiguranje, država će teretiti samog Damjanovića koji je inače i član HDZ-a.