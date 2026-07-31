Ravnatelj Zoološkog o napadu na lavicu: 'U tom trenutku bilo je oko 60 ljudi oko nastambe'

Tragična smrt lavice Tayri, koju je u zagrebačkom Zoološkom vrtu usmrtio mužjak Uganda, potaknula je lavinu reakcija i teških optužbi na račun uprave. Dan nakon nemilog događaja, kojem je pred Lavljom stijenom svjedočilo pedesetak posjetitelja, ravnatelj ZOO-a Ivan Cizelj stao je pred kamere RTL Direkta i odgovorio na kritike, braneći postupke svog tima i naglašavajući da se radilo o nepredvidivom spletu okolnosti.

Do kobnog ishoda došlo je usred dana, oko 13 sati, nakon osam dana zajedničkog boravka para u vanjskoj nastambi. I Uganda i Tayri novi su stanovnici Zagreba, stigli u sklopu europskog programa zaštite. Cizelj objašnjava kako je svemu prethodila interakcija koja je nalikovala igri, uobičajenoj za lavove prilikom uspostavljanja hijerarhije.

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​- Kod njih postoji komplicirana socijalna struktura i ovakvi sukobi igre ili nadmudrivanja su čest slučaj i normalno je i poželjno jer se mužjak mora nametnuti kao vođa čopora. A lavica ne smije biti dominantna. Situacija se dogodila oko 13 sati, usred dana i dobre posjećenosti. Bilo je 50-60 ljudi oko nastambe. - pojasnio je Cizelj.

Međutim, igra je u jednom trenutku eskalirala u fatalni sukob. Ravnatelj smatra kako je moguće da je petogodišnji mužjak, zbog neiskustva, pretjerano reagirao.

​- Moguće da je čak lav od pet godina neiskusan u svojoj snazi pa je njegova reakcija bila pretjerana i imala fatalan ishod za ženku.

"Nema govora o nestručnosti"

Na teške optužbe udruge Animalex, koja tvrdi da je do smrti došlo zbog "nestručnog, neodgovornog i nemarnog ponašanja bez trajnog nadzora", Cizelj odgovara argumentima.

​- Nisam znao da ima toliko stručnjaka za lavove u Hrvatskoj. Šalu na stranu, činjenica je da smo postupali po svim pravilima struke i međunarodnih protokola. Naši timaritelji su čak išli u Mađarsku da se upoznaju s lavicom prije nego što je došla - istaknuo je.

Naglasio je kako je spajanje provedeno tek nakon praćenja ponašanja i procjene da je ženka postala receptivna za mužjaka. Tvrdi da je tim reagirao unutar dvije minute, no u prostranoj i zašumljenoj nastambi od 1600 kvadrata nisu mogli spriječiti tragediju koja se odigrala u sekundama.

Što će biti s lavom Ugandom?

Unatoč tragičnom ishodu, mužjak Uganda ostaje u zagrebačkom ZOO-u. Njegovu sudbinu unutar europskog uzgojnog programa odredit će međunarodni stručni tim.

​- Taj lav u svakom slučaju ostaje kod nas. Koordinator i cijeli stručni tim na nivou Europe će analizirati tu situaciju i donijeti odluku hoće li ga se spojiti s nekom drugom ženkom ili će se ocijeniti da je riječ o jedinci koja je agresivna pa je preveliki rizik ulaziti u to - rekao je Cizelj.

Ovo je prvi zabilježeni slučaj takve vrste u 98-godišnjoj povijesti držanja lavova u Zagrebu, no Cizelj napominje da se slični incidenti, iako rijetko, događaju i u drugim svjetskim zoološkim vrtovima.

*uz korištenje AI-ja

