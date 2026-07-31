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TRAGEDIJA U ZAGREBU

Ravnatelj Zoološkog o napadu na lavicu: 'U tom trenutku bilo je oko 60 ljudi oko nastambe'

Piše 24sata,
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Ravnatelj Zoološkog o napadu na lavicu: 'U tom trenutku bilo je oko 60 ljudi oko nastambe'
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Unatoč tragičnom ishodu, mužjak Uganda ostaje u zagrebačkom ZOO-u. Njegovu sudbinu unutar europskog uzgojnog programa odredit će međunarodni stručni tim.

Tragična smrt lavice Tayri, koju je u zagrebačkom Zoološkom vrtu usmrtio mužjak Uganda, potaknula je lavinu reakcija i teških optužbi na račun uprave. Dan nakon nemilog događaja, kojem je pred Lavljom stijenom svjedočilo pedesetak posjetitelja, ravnatelj ZOO-a Ivan Cizelj stao je pred kamere RTL Direkta i odgovorio na kritike, braneći postupke svog tima i naglašavajući da se radilo o nepredvidivom spletu okolnosti.

Do kobnog ishoda došlo je usred dana, oko 13 sati, nakon osam dana zajedničkog boravka para u vanjskoj nastambi. I Uganda i Tayri novi su stanovnici Zagreba, stigli u sklopu europskog programa zaštite. Cizelj objašnjava kako je svemu prethodila interakcija koja je nalikovala igri, uobičajenoj za lavove prilikom uspostavljanja hijerarhije.

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Lav ubio lavicu VIDEO
Lav ubio lavicu | Video: Facebook

​- Kod njih postoji komplicirana socijalna struktura i ovakvi sukobi igre ili nadmudrivanja su čest slučaj i normalno je i poželjno jer se mužjak mora nametnuti kao vođa čopora. A lavica ne smije biti dominantna. Situacija se dogodila oko 13 sati, usred dana i dobre posjećenosti. Bilo je 50-60 ljudi oko nastambe.  - pojasnio je Cizelj.

Međutim, igra je u jednom trenutku eskalirala u fatalni sukob. Ravnatelj smatra kako je moguće da je petogodišnji mužjak, zbog neiskustva, pretjerano reagirao.

​- Moguće da je čak lav od pet godina neiskusan u svojoj snazi pa je njegova reakcija bila pretjerana i imala fatalan ishod za ženku.

"Nema govora o nestručnosti"

Na teške optužbe udruge Animalex, koja tvrdi da je do smrti došlo zbog "nestručnog, neodgovornog i nemarnog ponašanja bez trajnog nadzora", Cizelj odgovara argumentima.

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​- Nisam znao da ima toliko stručnjaka za lavove u Hrvatskoj. Šalu na stranu, činjenica je da smo postupali po svim pravilima struke i međunarodnih protokola. Naši timaritelji su čak išli u Mađarsku da se upoznaju s lavicom prije nego što je došla - istaknuo je.

Naglasio je kako je spajanje provedeno tek nakon praćenja ponašanja i procjene da je ženka postala receptivna za mužjaka. Tvrdi da je tim reagirao unutar dvije minute, no u prostranoj i zašumljenoj nastambi od 1600 kvadrata nisu mogli spriječiti tragediju koja se odigrala u sekundama.

Što će biti s lavom Ugandom?

Unatoč tragičnom ishodu, mužjak Uganda ostaje u zagrebačkom ZOO-u. Njegovu sudbinu unutar europskog uzgojnog programa odredit će međunarodni stručni tim.

​- Taj lav u svakom slučaju ostaje kod nas. Koordinator i cijeli stručni tim na nivou Europe će analizirati tu situaciju i donijeti odluku hoće li ga se spojiti s nekom drugom ženkom ili će se ocijeniti da je riječ o jedinci koja je agresivna pa je preveliki rizik ulaziti u to - rekao je Cizelj.

Ovo je prvi zabilježeni slučaj takve vrste u 98-godišnjoj povijesti držanja lavova u Zagrebu, no Cizelj napominje da se slični incidenti, iako rijetko, događaju i u drugim svjetskim zoološkim vrtovima.

*uz korištenje AI-ja
 

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Komentari 11
VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb
TUGA U MAKSIMIRU

VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb

ZAGREB - Udruga Animalex reagirala je nakon uginuća lavice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objavivši snimku njezinih posljednjih trenutaka. U priopćenju navode kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi te ističu da su im se javili posjetitelji koji tvrde da je lavica već tijekom vikenda imala vidljive ozljede. Također su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je, prema njihovim tvrdnjama, osoblje pokušalo zaustaviti napad te su postavili pitanja o primjeni protokola i korištenju opreme za omamljivanje životinja.
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