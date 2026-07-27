Razgovarali smo sa ekspertima o cijenama goriva! Otkrivaju: 'Netko ostvaruje ekstraprofit'

Rast cijena goriva, koje je od utorka skuplje od osam centi za litru benzina do 19 centi za litru plavog dizela, nije iznenadilo stručnjake za energetiku s kojima smo razgovarali, a vjerojatno ni građane s obzirom na to da se poskupljenje najavljuje već danima.

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu uredbu kojom je ograničila maloprodajne cijene naftnih derivata za sljedećih 14 dana. Tako litra benzina sad stoji 1,62 eura, a litra dizela 1,75 eura, odnosno čak 16 centi više nego ranije. Poskupljuje i plavi dizel, koji sad stoji 1,21 euro po litri, odnosno 19 centi više. Cijena ukapljenog naftnog plina (UNP) za spremnike porasla je za pet centi, na 1,28 eura po kilogramu, dok je UNP za boce također skuplji pet centi i iznosi 1,86 eura po kilogramu.

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Iz Vlade ističu da bi cijene bile znatno više da država nije zadržala mjere ograničavanja cijena. Bez uredbe litra benzina stajala bi 1,77 eura, dizel 1,94 eura, a plavi dizel 1,28 eura po litri. Bitno je naglasiti da ograničene cijene vrijede na svim benzinskim postajama u Hrvatskoj izuzev onih na autocestama. Tamo distributeri mogu sami odrediti cijene goriva i one su u pravilu više od ograničenih.

- Poskupljenje je opravdano s obzirom na situaciju na tržištu i oko Hormuza. Vlada je opet pokazala dobru volju da ono bude malo blaže. A budućnost će pokazati, jer ako dođe do smirivanja, kao što sad izgleda da bi moglo, opet možemo očekivati, kao tijekom onog primirja, da će cijene padati - rekao nam je naftni stručnjak i bivši ministar gospodarstva Davor Štern.

Stručnjak za energetiku Igor Dekanić pojasnio je da je do poskupljenja došlo zbog poskupljenja sirove nafte i prirodnog plina zbog nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku između SAD-a i Irana.

- I to je uzrok i posljedica. Činjenica je da je naš suvremeni svijet hiperglobaliziran i, ja bih rekao, hiperinformatiziran. U moje doba obračunavali smo cijene nakon 2-3 tjedna, kad bi te skuplje cijene došle u preradu i prodaju. A danas se odmah vijesti s burze pretaču u cijene na benzinskim postajama. E sad, tko tu ostvaruje onaj ekstra profit? To ostavljam čitateljima da zaključe, jer činjenica je da treba dva mjeseca da ona nafta koja je jučer poskupjela na robnim burzama dođe u preradu, a već se dva mjeseca naftne derivate prodaje po različitim cijenama. Dakle, današnji hiperglobalizirani i hiperinformatizirani svijet dovodi do takve situacije - pojašnjava Dekanić.

Sve ovisi, nastavlja, o kretanju geopolitičke situacije na Bliskom istoku.

- Ako dođe do svojevrsnog sniženja intenziteta borbenih djelovanja, tad će vjerojatno i cijene nafte na robnim burzama pojeftiniti, a pojeftinit će onda i cijene derivata na maloprodaji. Ako dođe do nove eskalacije, onda slijedi novo poskupljenje. Danas je naša svakodnevna energetika talac geopolitike - zaključuje.

Zbog aktualnih tržišnih poremećaja, s ciljem ravnomjernog osiguravanja stabilnosti ponude i dostupnosti goriva svim kupcima, INA i Petrol uveli su privremena ograničenja točenja goriva na svojim benzinskim postajama. Tako su na pojedinim benzinskim postajama osvanule obavijesti prema kojima je maksimalna količina goriva po jednom točenju ograničena na 300 litara.

Iz INA-e su poručili da će mjeru razmatrati na dnevnoj bazi, ovisno o razvoju situacije na tržištu, te istaknuli da se ona ne odnosi na sva prodajna mjesta u Hrvatskoj. Tako se ograničenje ne primjenjuje na autocestama ni na točenje plovila.

1,62 €

stoji litra benzina, a to je za osam centi skuplje nego dosad.

1,75 €

sada košta litra dizela, poskupjela je za 16 centi. Poskupio je i plavi dizel na 1,21 € po litri.

300 l

INA i Petrol na pojedinim su benzinskim postajama ograničili točenje goriva na 300 litara po jednom točenju. Poručili su da time osiguravaju stabilnost prodaje.

53%

ukupne cijene goriva čine PDV i trošarine. Prihod državnog proračuna od PDV-a i trošarina na gorivo na godišnjoj razini iznosi između 2,5 i 3 milijarde eura.