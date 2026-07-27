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NOVO POSKUPLJENJE

VIDEO Gužve na pumpama na Pagu uoči novih cijena goriva: 'Ispred mene je bilo 40 auta!'

Piše Petra Mustać,
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VIDEO Gužve na pumpama na Pagu uoči novih cijena goriva: 'Ispred mene je bilo 40 auta!'
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Dobro da sam se odlučio na pumpu koja je ipak točila gorivo jer je jedna u Novalji u međuvremenu napisala da ga nema uopće, rekao nam je

Ne vodim računa o poskupljenu za sedam centi, ali sam danas morao na benzinsku pumpu. Na otoku Pagu rade tri benzinske pumpe, i na svima se čeka po najmanje pola sata, kazao je za 24sata čitatelj koji živi na Pagu. No unatoč ogromnim gužvama, i velikoj vrućini, svi su čekali, i turisti i domaći koji tvrde da se ne čude redu automobila jer je otok turistička destinacija, ali dosad su vidjeli da čeka desetak vozila, a sad četiri puta više.

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Gužve na benzinskama u Novalji VIDEO
Gužve na benzinskama u Novalji | Video: čitatelj/24sata

Od ponoći na snagu stupaju nove cijene goriva, a vozače očekuje osjetno poskupljenje svih naftnih derivata. Litra benzina bit će skuplja za osam centi, dok će cijena dizela porasti čak 16 centi. Razlog je rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, potaknut novim napetostima na Bliskom istoku.

OSJETNI UDAR Od ponoći poskupljuje gorivo, a evo gdje možete točiti jeftinije
Od ponoći poskupljuje gorivo, a evo gdje možete točiti jeftinije

- Ispred mene je bilo ravno četrdeset automobila, a tank me na kraju koštao 90 eura. Dobro da sam se odlučio na pumpu koja je ipak točila gorivo jer je jedna u Novalji u međuvremenu napisala da ga nema uopće u što mi kao domaćini sumnjamo nego su se tako snašli vlasnici, pa će od ponoći naplaćivati skuplje gorivo - izrazio je sumnje čitatelj.

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Komentari 16
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