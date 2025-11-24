Razlika na izborima u RS manja od 2%, čekaju konačne rezultate

Pokazuju to rezultati što ih je u ponedjeljak ujutro objavilo Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (SIP). Prema rezultatima prikupljenim s 99,72 posto obrađenih biračkih mjesta, Karan je dobio glasove nešto više od 217 tisuća birača, odnosno 50,30 posto, dok je Blanuša dobio povjerenje nešto manje od 209 tisuća glasača ili 48,37 posto. Prvi naredni kandidat od njih šest koji su se natjecali dobio je tek 0,43 posto glasova.

Dodik, koji je nakon smjene s dužnosti predsjednika RS nastavio obnašati dužnost čelnika vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), pobjedu Karana proglasio je već u nedjelju oko 22 sata no iz bloka ujedinjene oporbe predvođene Srpskom demokratskom strankom (SDS) odmah nakon toga poručili su kako to ne priznaju jer su uvjereni kako je pobjednik njihov kandidat Blanuša.

Istaknuli su kako će izbore u konačnici odlučiti nešto više od 20 tisuća birača koji su imali priliku glasati poštom iz inozemstva a ti glasovi još nisu prebrojani.

Također su zatražili ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima jer su tamo dokumentirali niz prevara i kršenje pravila glasanja tijekom izbornog dana.

Odluku o ponavljanju izbora može donijeti samo SIP i to nakon što budu utvrđeni konačni rezultati.

Preliminarni rezultati pokazali su kako je Blanuša uvjerljivo pobijedio Karana u najvećim gradovima u RS poput Banje Luke i Bijeljine, no kandidat vladajućih ostvario je pobjedu u gotovo svim općinama istočne Bosne uz granicu prema Srbiji.

U oporbi to pripisuju miješanjima u izborni proces iz susjedne države.

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković najavio je na temelju Blanušinog rezultata kako će taj grad sada biti središte promjena koje se mogu očekivati na redovitim izborima planiranim za listopad 2026. godine.

"Ovim smo pokazali da naš grad ostaje bastion oporbene borbe, najjači pokretač promjena i neosvojiva tvrđava za SNSD", poručio je Stanivuković za kojega se nagađa da bi naredne godine mogao biti kandidat ujedinjene oporbe za predsjednika entiteta koji bi mogao bez poteškoća pobijediti bilo kojeg SNSD-ovog kandidata.

Dodik je priznao kako su rezultati što ih je postigao Karan ispod očekivanja jer ukupni broj glasova koje je dobio znatno manji nego predsjednički kandidat SNSD-a iz 2022. godine no najvažnijim smatra što je u konačnici ipak osigurao nastavak svoje dosadašnje politike.

"Sada ste umjesto jednog dobili dva Dodika", poručio je u nedjelju navečer aludirajući na činjenicu da je Karan njegov vjerni suradnik koji bespogovorno provodi Dodikove naloge.