Obavijesti

News

Komentari 0
PREDSJEDNIČKI IZBORI

Republika Srpska: Problemi s otvaranjem dijela birališta zbog snijega i nestanka struje

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Republika Srpska: Problemi s otvaranjem dijela birališta zbog snijega i nestanka struje
Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

U dijelovima BiH tijekom subote palo je i više od pola metra snijega pa je otežan pristup izoliranim naseljima, a u nekima od njih došlo je i do prekida opskrbe strujom

Većina biračkih mjesta u BiH na kojima se glasa za novog predsjednika Republike Srpske otvorena je u 7 sati u nedjelju, no na nekima od njih bilo je kašnjenja prouzročenih obilnim snježnim padalinama i nestankom električne energije, priopćili su iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. 

Pojasnili su kako aktivno prate stanje na terenu u suradnji s lokalnim izbornim povjerenstvima, a poduzimaju se mjere kako bi se tehnički problemi riješili.

U dijelovima BiH tijekom subote palo je i više od pola metra snijega pa je otežan pristup izoliranim naseljima, a u nekima od njih došlo je i do prekida opskrbe strujom. Glasačka mjesta trebala bi biti otvorena do 19 sati.

Nešto više od 1,2 milijuna registriranih birača s područja RS-a ima priliku izabrati novog predsjednika toga entiteta s mandatom do listopada 2026. kada su planirani redoviti izbori.

Ovi prijevremeni raspisani su nakon što je bivšem predsjedniku RS Miloradu Dodiku oduzet mandat na temelju pravomoćne presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti.

ŠESTERO KANDIDATA Danas u BiH izbori za novog predsjednika Republike Srpske
Danas u BiH izbori za novog predsjednika Republike Srpske

Na izborima se natječe šest kandidata no procjene su kako realne izglede imaju samo kandidat Dodikove vladajuće koalicije Siniša Karan i kandidat ujedinjene oporbe Branko Blanuša.

- Predizborna kampanja protekla je u fer i tolerantnoj atmosferi. Očekujem da će takav biti i izborni dan - kazao je Blanuša koji je prije podne glasao u Banjoj Luci.

SRAMOTNA IZJAVA Dodik usporedio Bošnjake s amebama i nazvao ih 'lažljivim Turcima'. Prijeti mu nova kazna
Dodik usporedio Bošnjake s amebama i nazvao ih 'lažljivim Turcima'. Prijeti mu nova kazna

Stranački izborni stožeri bi prve rezultate koje im dostavljaju njihovi promatrači s glasačkih mjesta mogli imati oko 21 sat dok će SIP preliminarne rezultate objaviti u 23 sata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'
JAMA NA BRAKU OD LONČE

Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'

Impresivni stalaktiti dokaz su da su jama, kao i taj dio Jadrana, u povijesti bili na suhom. Uvjeti u njoj su ekstremni, kao u najvećim morskim dubinama. Do nje su mogli samo s posebnom opremom
Nova pravila za smještaj stranih radnika: Evo koliko ih može biti u kući i kada neće moći u zgradu
MUP OBJAVIO PRAVILNIK

Nova pravila za smještaj stranih radnika: Evo koliko ih može biti u kući i kada neće moći u zgradu

Dosad su uvjeti za smještaj stranih radnika bili prilično općeniti, što je rezultiralo brojnim slučajevima smještaja desetaka stranih radnika u neadekvatnim prostorima, kućama i stanovima. Sada se detaljno regulira
Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka?
NERIJEŠENA PITANJA

Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka?

U zgradi su se čuvali državni dokumenti, ali sigurnosnih provjera nije bilo. Pitanje je jesu li, i kako, instalacije i izolacija održavane? Odnosno, je li država kao većinski vlasnik uopće brinula o toj građevini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025