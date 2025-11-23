Republika Srpska: Problemi s otvaranjem dijela birališta zbog snijega i nestanka struje

Većina biračkih mjesta u BiH na kojima se glasa za novog predsjednika Republike Srpske otvorena je u 7 sati u nedjelju, no na nekima od njih bilo je kašnjenja prouzročenih obilnim snježnim padalinama i nestankom električne energije, priopćili su iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Pojasnili su kako aktivno prate stanje na terenu u suradnji s lokalnim izbornim povjerenstvima, a poduzimaju se mjere kako bi se tehnički problemi riješili.

U dijelovima BiH tijekom subote palo je i više od pola metra snijega pa je otežan pristup izoliranim naseljima, a u nekima od njih došlo je i do prekida opskrbe strujom. Glasačka mjesta trebala bi biti otvorena do 19 sati.

Nešto više od 1,2 milijuna registriranih birača s područja RS-a ima priliku izabrati novog predsjednika toga entiteta s mandatom do listopada 2026. kada su planirani redoviti izbori.

Ovi prijevremeni raspisani su nakon što je bivšem predsjedniku RS Miloradu Dodiku oduzet mandat na temelju pravomoćne presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti.

Na izborima se natječe šest kandidata no procjene su kako realne izglede imaju samo kandidat Dodikove vladajuće koalicije Siniša Karan i kandidat ujedinjene oporbe Branko Blanuša.

- Predizborna kampanja protekla je u fer i tolerantnoj atmosferi. Očekujem da će takav biti i izborni dan - kazao je Blanuša koji je prije podne glasao u Banjoj Luci.

Stranački izborni stožeri bi prve rezultate koje im dostavljaju njihovi promatrači s glasačkih mjesta mogli imati oko 21 sat dok će SIP preliminarne rezultate objaviti u 23 sata.