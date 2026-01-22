Obavijesti

News

Komentari 0
'SVE SE ČINI NORMALNO, ALI...'

Razorna oluja u Grčkoj odnijela je dva života: 'Bujice su nosile krhotine, na terenu i vojska'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Razorna oluja u Grčkoj odnijela je dva života: 'Bujice su nosile krhotine, na terenu i vojska'
9
Foto: Louisa Gouliamaki

U Ano Glyfadi, 56-godišnja žena u srijedu je izgubila život kada ju je odnijela bujica i ostala zarobljena ispod vozila, dok je u Astrosu, Kynouria, 53-godišnji lučki službenik izgubio život na dužnosti

Admiral

Dvoje ljudi poginulo je tijekom oluje i obilne kiše koja pada od srijede ujutro u Grčkoj, a brojne ulice su pod vodom. Kako nam javlja čitateljica koja se u trenutku ovih poplava nalazi u Ateni, u četvrtak je stanje bolje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dvoje mrtvih u kišnim olujama koje su pogodile Grčku 03:32
Dvoje mrtvih u kišnim olujama koje su pogodile Grčku | Video: 24sata/reuters
OBILNE KIŠE U GRČKOJ VIDEO Atena pod vodom nakon nevremena. Čitateljica: 'Nema nastave, stižu SMS upozorenja'
VIDEO Atena pod vodom nakon nevremena. Čitateljica: 'Nema nastave, stižu SMS upozorenja'

- Sve se čini normalno. Mi smo upravo na putu za zračnu luku i ceste su prohodne, ali ima na mjestima zemlje i šljunka te “bazena” od količine kiše koja je pala. Jutros su još neki automobili bili na sred ceste od sinoć, vučne službe odnose poplavljene aute, uz vatrogasce na teren je sinoć odmah došla i vojska. Ono sto je meni interesantno je da su ljudi djelovali smireno kao da su naviknuli, a i službe su na vrijeme obavještavali o nadolazećoj nepovoljnoj situaciji te su čini se bili spremni - kaže nam.

Snažne bujice tijekom noći nosile su krhotine, zbog čega su automobili, ceste, nogostupi i ulazi u kuće bili "zakopani" pod kamenjem i zemljom, prenosi Ta Nea.

Storm hits Athens
Foto: Louisa Gouliamaki

Ekipe i građani izašli su na ulice s lopatama kako bi spasili svoju imovinu. U samo nekoliko sati u Glyfadi je palo preko 175 mililitara kiše, što je gotovo polovica godišnje količine oborina u tom području, komentirala je meteorologinja. U izjavama za radio ErtNews naglasila je da je palo otprilike 150 tona vode po hektaru, karakterizirajući fenomen kao nacionalni i povijesni rekord.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Obilna kiša u Ateni 03:22
Obilna kiša u Ateni | Video: Čitatelj 24sata
NA UDARU SNAŽNE OLUJE FOTO Harry opustošio Maltu: Oštećene zgrade, jak vjetar čupao stabla, otkazani letovi
FOTO Harry opustošio Maltu: Oštećene zgrade, jak vjetar čupao stabla, otkazani letovi
Storm hits Athens
Foto: Louisa Gouliamaki

U Ano Glyfadi, 56-godišnja žena u srijedu je izgubila život kada ju je odnijela bujica i ostala zarobljena ispod vozila, dok je u Astrosu, Kynouria, 53-godišnji lučki službenik izgubio život na dužnosti, kada ga je tijekom pokušaja privezivanja brodova na određenoj točki u luci odnio snažan val, uzrokujući pad i udarac glavom.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump se predomislio, odustao je od carina Europi. Sprema se veliki dogovor oko Grenlanda?
PRATITE NA 24SATA

Trump se predomislio, odustao je od carina Europi. Sprema se veliki dogovor oko Grenlanda?

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!
KRAJ ERE

Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!

Sporazum je ograničio Sjedinjene Američke Države i Rusiju na po 1550 raspoređenih strateških bojevih glava svaka
EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru
SNIMKA SUDARA

EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru

Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026