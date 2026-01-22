Razorna oluja u Grčkoj odnijela je dva života: 'Bujice su nosile krhotine, na terenu i vojska'

Dvoje ljudi poginulo je tijekom oluje i obilne kiše koja pada od srijede ujutro u Grčkoj, a brojne ulice su pod vodom. Kako nam javlja čitateljica koja se u trenutku ovih poplava nalazi u Ateni, u četvrtak je stanje bolje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:32 Dvoje mrtvih u kišnim olujama koje su pogodile Grčku | Video: 24sata/reuters

- Sve se čini normalno. Mi smo upravo na putu za zračnu luku i ceste su prohodne, ali ima na mjestima zemlje i šljunka te “bazena” od količine kiše koja je pala. Jutros su još neki automobili bili na sred ceste od sinoć, vučne službe odnose poplavljene aute, uz vatrogasce na teren je sinoć odmah došla i vojska. Ono sto je meni interesantno je da su ljudi djelovali smireno kao da su naviknuli, a i službe su na vrijeme obavještavali o nadolazećoj nepovoljnoj situaciji te su čini se bili spremni - kaže nam.

Snažne bujice tijekom noći nosile su krhotine, zbog čega su automobili, ceste, nogostupi i ulazi u kuće bili "zakopani" pod kamenjem i zemljom, prenosi Ta Nea.

Foto: Louisa Gouliamaki

Ekipe i građani izašli su na ulice s lopatama kako bi spasili svoju imovinu. U samo nekoliko sati u Glyfadi je palo preko 175 mililitara kiše, što je gotovo polovica godišnje količine oborina u tom području, komentirala je meteorologinja. U izjavama za radio ErtNews naglasila je da je palo otprilike 150 tona vode po hektaru, karakterizirajući fenomen kao nacionalni i povijesni rekord.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:22 Obilna kiša u Ateni | Video: Čitatelj 24sata

Foto: Louisa Gouliamaki

U Ano Glyfadi, 56-godišnja žena u srijedu je izgubila život kada ju je odnijela bujica i ostala zarobljena ispod vozila, dok je u Astrosu, Kynouria, 53-godišnji lučki službenik izgubio život na dužnosti, kada ga je tijekom pokušaja privezivanja brodova na određenoj točki u luci odnio snažan val, uzrokujući pad i udarac glavom.