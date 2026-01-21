VIDEO Atena pod vodom nakon nevremena. Čitateljica: 'Nema nastave, stižu SMS upozorenja'

Od utorka navečer pristizali su nam alarmi upozorenja za nevrijeme u srijedu. Kiša ne prestaje od jutra, sve ulice su poplavljene. Odgodili su i nastavu, kaže nam čitateljica koja se nalazi u Ateni u Grčkoj i svjedoči obilnim kišama i nevremenu od srijede ujutro.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:22 Obilna kiša u Ateni | Video: Čitatelj 24sata

- Sve se čini vrlo normalno u gradu, mi smo u hotelu i nema nikakve panike. Prijatelj koji je iz Atene kaže da ovo nije neobično. Nastava je bila otkazana danas. Ja sam inače Riječanka i navikla sam na obilne oborine, vjerujem da je i ovdje tako. Promet stoji, mi smo u hotelu, čini se da se nitko previše ne zabrinjava. Jutros smo na alarm dobili upozorenje - priča nam.

Nevrijeme je pogodilo šest regija koje su u stanju hitne mobilizacije. Hitna SMS upozorenja u kojima se stanovnici pozivaju na ograničavanje kretanja poslana su ljudima u Ateni, Viotiji i Eviji, piše Ekathimerini.

Škole su u srijedu ostale zatvorene u mnogim dijelovima zemlje, uključujući Atenu, dok su trajektne usluge obustavljene diljem zemlje. Obilne kiše već su uzrokovale poremećaje u širem području Atene. Vatrogasna brigada odgovorila je na višestruke pozive za ispumpavanje vode u Ateni, posebno u sjeveroistočnim predgrađima Papagou i Holargos. U Agios Dimitriosu, na jugu Atene, iz predostrožnosti su evakuirali tri kuće u blizini potoka.

U Kallithei, jugozapadno od centra grada, vodostaj rijeke Ilisos znatno je porastao, što je izazvalo zabrinutost među stanovnicima. Vlasti su priopćile da je situacija od srijede poslijepodne pod kontrolom. Na zapadnom Peloponezu tornado je prohujao ruralnim područjima i potpuno uništio stočarski objekt u selu Skliva i iščupao drveće diljem regije. Prema državnoj televiziji ERT, vlasnici objekta tragaju za 60 životinja koje su se raspršile tijekom oluje.

Očekuje se da će tim iz Organizacije za poljoprivredno osiguranje (ELGA) posjetiti pogođeno područje u četvrtak kako bi procijenio štetu.