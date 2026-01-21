Obavijesti

News

Komentari 0
OBILNE KIŠE U GRČKOJ

VIDEO Atena pod vodom nakon nevremena. Čitateljica: 'Nema nastave, stižu SMS upozorenja'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Atena pod vodom nakon nevremena. Čitateljica: 'Nema nastave, stižu SMS upozorenja'
1
Foto: Čitatelj 24sata

Kiša ne prestaje od jutra, sve ulice su poplavljene, kaže nam čitateljica koja se nalazi u Ateni. Grčku je pogodilo snažno nevrijeme u srijedu. Civilna zaštita je preporučila ljudima da ne izlaze van zbog poplava

Admiral

Od utorka navečer pristizali su nam alarmi upozorenja za nevrijeme u srijedu. Kiša ne prestaje od jutra, sve ulice su poplavljene. Odgodili su i nastavu, kaže nam čitateljica koja se nalazi u Ateni u Grčkoj i svjedoči obilnim kišama i nevremenu od srijede ujutro.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Obilna kiša u Ateni 03:22
Obilna kiša u Ateni | Video: Čitatelj 24sata

- Sve se čini vrlo normalno u gradu, mi smo u hotelu i nema nikakve panike. Prijatelj koji je iz Atene kaže da ovo nije neobično. Nastava je bila otkazana danas. Ja sam inače Riječanka i navikla sam na obilne oborine, vjerujem da je i ovdje tako. Promet stoji, mi smo u hotelu, čini se da se nitko previše ne zabrinjava. Jutros smo na alarm dobili upozorenje - priča nam.

Nevrijeme je pogodilo šest regija koje su u stanju hitne mobilizacije. Hitna SMS upozorenja u kojima se stanovnici pozivaju na ograničavanje kretanja poslana su ljudima u Ateni, Viotiji i Eviji, piše Ekathimerini.

NA UDARU SNAŽNE OLUJE FOTO Harry opustošio Maltu: Oštećene zgrade, jak vjetar čupao stabla, otkazani letovi
FOTO Harry opustošio Maltu: Oštećene zgrade, jak vjetar čupao stabla, otkazani letovi

Škole su u srijedu ostale zatvorene u mnogim dijelovima zemlje, uključujući Atenu, dok su trajektne usluge obustavljene diljem zemlje. Obilne kiše već su uzrokovale poremećaje u širem području Atene. Vatrogasna brigada odgovorila je na višestruke pozive za ispumpavanje vode u Ateni, posebno u sjeveroistočnim predgrađima Papagou i Holargos. U Agios Dimitriosu, na jugu Atene, iz predostrožnosti su evakuirali tri kuće u blizini potoka.

NEVRIJEME IZAZVALO KAOS VIDEO Strašne oluje pogodile Italiju: Evakuirali stanovnike, na Siciliji crveno upozorenje!
VIDEO Strašne oluje pogodile Italiju: Evakuirali stanovnike, na Siciliji crveno upozorenje!

U Kallithei, jugozapadno od centra grada, vodostaj rijeke Ilisos znatno je porastao, što je izazvalo zabrinutost među stanovnicima. Vlasti su priopćile da je situacija od srijede poslijepodne pod kontrolom. Na zapadnom Peloponezu tornado je prohujao ruralnim područjima i potpuno uništio stočarski objekt u selu Skliva i iščupao drveće diljem regije. Prema državnoj televiziji ERT, vlasnici objekta tragaju za 60 životinja koje su se raspršile tijekom oluje.

Očekuje se da će tim iz Organizacije za poljoprivredno osiguranje (ELGA) posjetiti pogođeno područje u četvrtak kako bi procijenio štetu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO EU zaustavlja trgovinski sporazum sa SAD-om. Trump i Zelenski se sastaju u četvrtak...
PRATITE NA 24SATA

UŽIVO EU zaustavlja trgovinski sporazum sa SAD-om. Trump i Zelenski se sastaju u četvrtak...

Američki predsjednik u Davosu se sastaje sa Zelenskim, tijekom govora kazao je kako previše ljudi gine u tom ratu i kako ga želi završiti...
Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura
NEVJEROJATNA KRAĐA

Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura

Prema policijskim navodima, osumnjičene su na svojim radnim mjestima u jednoj banci u Osijeku od 2005. do 13. ožujka 2025. godine, djelovale temeljem zajedničkog dogovora te protivno pravilima poslodavca isplaćivale sebi novac s računa klijenata
EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru
SNIMKA SUDARA

EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru

Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026