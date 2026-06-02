Razrezao šator, oteo žene i prijetio im noževima u kampu. Uhitili ga nakon dvije godine

Gotovo dvije godine nakon stravičnog incidenta na planinarskoj stazi u američkoj saveznoj državi Oregon, FBI je uhitio 58-godišnjeg Genea Arnolda McLenithana, kojeg terete za otmicu i pokušaj seksualnog napada na dvije žene. Prema navodima američkog tužiteljstva, McLenithan je 4. srpnja 2024. godine oko ponoći navodno prerezao platno šatora u kojem su spavale dvije žene na javnom kampiralištu u okrugu Tillamook.

Istražitelji tvrde da je nakon upada u šator ženama vezao ruke, prekrio oči te im prijetio seksualnim zlostavljanjem. Navodno im je rekao da kod sebe ima torbu punu "iznimno oštrih noževa" te ih upozorio da se ne opiru jer "nije vrijedno izgubiti život".

Detalji o točnoj lokaciji napada, kao i informacije o tome kako su istražitelji nakon gotovo dvije godine uspjeli identificirati i pronaći osumnjičenika, za sada nisu objavljeni. Savezna kaznena prijava još uvijek je pod sudskim pečatom.

McLenithan policiji nije nepoznat. Američki mediji navode kako je još krajem 90-ih bio povezan sa serijom seksualnih napada u okrugu Tillamook. Godine 1999. uhićen je nakon što je nasilno provalio u kuću u mjestu Otis i seksualno napao ženu koja je ondje živjela.

Godinu dana kasnije priznao je krivnju te je osuđen za dva kaznena djela sodomije i provalu.

Na prvom pojavljivanju pred sudom savezni sudac odredio mu je istražni zatvor bez mogućnosti puštanja uz jamčevinu do početka suđenja.

Ako bude proglašen krivim, za otmicu mu prijeti doživotni zatvor, dok bi za pokušaj seksualnog napada mogao dobiti dodatnih deset godina zatvora.

Istražitelji vjeruju da bi moglo postojati još žrtava te su pozvali sve osobe koje imaju informacije o mogućim drugim kaznenim djelima povezanim s McLenithanom da se jave FBI-u.

Slučaj je ponovno otvorio raspravu o sigurnosti na popularnim planinarskim i kamperskim lokacijama u Oregonu, gdje svake godine borave tisuće posjetitelja.