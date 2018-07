Recept za preokret: Ovo je 11 stvari koje ostavljaju Vatreni

Razlika između ponašanja nogometne reprezentacije Zlatka Dalića i prevladavajućih vrijednosti u društveno-političkom životu je drastična.

Dok su u Rusiji imali hrabrosti igrati i protiv šansi, vraćati se iz ponora gubljenja utakmica, politika igra na sigurno, defenzivno. Nikakve promjene se uglavnom ne događaju jer politika ima strah zamjeriti se bilo kome, od unutarstranačkih velmoža pa do interesnih skupina koje bi izgubile privilegije. I tako, dok je reprezentacija druga od vrha, zemlja je druga u Europskoj uniji - ali od dna. Promjene se ipak mogu potaknuti, ako vidimo što su nam “vatreni” ostavili.

- Nadam se da će se cijela Hrvatska u svemu pokrenuti kao što se pokrenula u ovih mjesec dana, rekao je u utorak Luka Modrić, kapetan i najbolji igrač SP-a.

I teško da je to bilo slučajno. Nogometaši inače napadno bježe od bilo kakvih političkih poruka. Ovaj puta su oduševljeni dočecima, iskoristili svoj priliku i nisu prešutjeli probleme. - Ovo ne smijemo zaboraviti. Da se kroz rad i poštenje može do velikih stvari. Političari moraju shvatiti poruku kroz ovo. Ako smo mi mogli, onda mogu i oni - jasan je bio branič Dejan Lovren. Domagoj Vida je istaknuo da je njihova prava pobjeda što su napokon ujedinili narod i da se nada da će to potrajati.

1. Rad i stručnost

Cijenjenje rada i truda umjesto traženja političkih veza, što lagodnijih radnih mjesta, guranje stručnih i najboljih umjesto klijentelizma i nepotizma, vjerojatno je najvažnija ostavština Dalićeve ekipe. Oni su dali putokaz da se tako može uspjeti, a velika većina razočaranih građana odlazi kad vidi silne uhljebe. Politika se mora ugledati na njih u tome.

2. Poniznost

Vrlinu koja je ismijana i izgubljena u silnom licemjerju Dalić je vratio na velika vrata. Poniznost podrazumijeva prvenstveno da razumijemo drugoga, da ne smatramo da smo najbolji, najpametniji i da nam svi drugi ispod nas. Samokritičnost je jedna od najvažnijih vrlina i dokaz zdravoga karaktera, ali i ona je bila isključena. Dovoljno je samo poslušati rasprave u Saboru ili vidjeti koliko se olako podcjenjuju svi i drukčijeg mišljenja na društvenim mrežama. Ne budi ohol, ne budi bahat, razumij drugoga, priznaj pogreške, to je Dalićev recept.

3. Vjera u sebe i hrabrost

Ako sve izanaliziramo, pošteno priznamo pogreške, izaberemo najbolje i najstručnije, onda se nemamo čega bojati. Može se i izgubiti utakmica, možda ne uspijemo odmah, ali taj recept dugoročno donosi korist. Kad znamo da nema mrlja, da radimo pošteno i trudimo se, možemo pobijediti i teške probleme. Treba imati viziju što se želi dugoročno i imati hrabrosti to provesti unatoč kratkoročnim otporima ili kritikama. Naravno, temelj za silno povjerenje i vjeru u sebe mora doći iz poštenja, rada i stručnosti. A nedostatak tih preduvjeta jedan je od razloga zbog kojih nemamo ključnih reformi i zbog kojih zaostajemo. Vlade se ne žele zamjeriti ni svojim članovima ni skupinama i ne razmišljaju dalje od mandata.

4. Rast gospodarstva

Povećana potrošnja u vrijeme Svjetskog prvenstva pridonijet će i jačem rastu gospodarstva, koje bi trebalo značiti i nova radna mjesta i ulaganja. I više novca u proračunu. Pitanje je sad hoće li politika to iskoristiti da se pohvali, a u biti nastaviti po starom. Ili će u dobrim trenucima misliti što će biti kad jednog dana dođu i lošije godine. I stvoriti preduvjete da nas nova kriza opet ne potopi.

Foto: Željko Hladika/24sata Zlatko Dalić istaknuo se kao savršen primjer za političare. I oni to priznaju

5. Ulaganja u infrastrukturu

Kroz argumentiranu raspravu trebalo bi se odlučiti i napokon završiti “nacionalni” stadion. Bila to rekonstrukcija Maksimira, Poljuda ili novi - Plavi vulkan. Samo da se ovaj put odluka donese i provede. HNS mora dati i dio zarađenog za gradnju bolje nogometne infrastrukture i ulaganje u mlade nogometaše.

6. Optimizam

Ne radi se tu o euforiji koja će splasnuti. Zdravi optimizam je izuzetno važan i za društvo i svakog osobno. Ako ništa ne radimo jer kažemo da ne možemo, sigurno nećemo ni uspjeti. Hrvatska je upala u letargiju, nezadovoljstvo izbija iz svih pora društva, i to ne bez razloga. Ali repka je pridonijela da vidimo i pozitivne stvari i vrijednosti.

7. Promocija zemlje

Svojim ponašanjem i igrom stekli su simpatije cijelog svijeta. Hrvatska je bila traženi pojam jer su svi htjeli vidjeti iz koje zemlje dolaze ti sportaši koji tako lijepo igraju, ruše velikane i ne predaju se do zadnjeg trenutka. U sinergiji s navijačima, koji su poslali izuzetno pozitivnu sliku svojim imidžem i ponašanjem, Hrvatska je u predodžbi svijeta topla, srdačna i lijepa zemlja s veselim ljudima. Tome je, mora se priznati, pridonijela i predsjednica. Taj uspjeh nije samo važan zbog povećanog dolaska turista, koji sigurno možemo očekivati, nego i zato da vidimo da nas građani drugih zemalja cijene. To podiže duh.

8. Promjene u HNS-u

Uspjeh reprezentacije poklopio se s presudom Zdravku Mamiću i njegovu bijegu. Predsjednik HNS-a Davor Šuker bez Mamića više nije tako moćan i ne može raditi što želi. Poznato je da Šuker nije omiljen u javnosti, a između njega i Dalića su prije frcale iskre. Dalić i dečki su ovim uspjehom ojačali i mogu pokrenuti pozitivne promjene i u savezu: da postane transparentniji, da se politika makne iz njega umjesto da stranački dužnosnici vode glavnu riječ, da se nogometna Hrvatska ravnomjerno razvija, a da se nikad više ne ponovi da neki igrači ne igraju u mladoj reprezentaciji jer nisu htjeli igrati za Dinamo. Kao ni to da se u reprezentaciju stiže prema želji menadžera.

9. Ujedinjenje i zajedništvo

Unatoč za neke spornom pozivanju Thompsona u autobus i na Trg, reprezentacija je ipak jedina ovako ujedinila građane. Zatomljeno je i nezadovoljstvo dijela navijača koji su išli prekidati utakmice zbog nezadovoljstva radom HNS-a. To se ne smije izgubiti lošim i nepromišljenim odlukama nego raditi da i reprezentacija ostane bliska tribini te da i dalje generira pozitivni duh zajedništva.

10. Povratak u Split

Nastavno na prethodno, antagonizam koji je proključao između HNS-a i Dalmacije treba prekinuti. Zlatko Dalić je prvi rekao da nema nikakvog razloga da reprezentacija ne igra u Splitu, a i igrači koji su fenomenalno dočekani na rivi obećali su isto. Šuker se o tome još nije oglasio, ali moment treba iskoristiti za zakopavanje ratnih sjekira s Dalmacijom. A onda se više nikad ne bi trebala ponoviti niti svastika na poljudskoj travi niti pokušaji prekida utakmica i diskvalifikacija reprezentacije.

11. Demografija

Može se činiti kao iluzija, ali činjenica je da smo svi vidjeli zemlju u drukčijem, pozitivnom svjetlu. Ako se pokrenu prethodne promjene, svaki čovjek koji je ostao je važan. Primjer “vatrenih” djeluje i na one koji su otišli. Da se jednog dana vrate u domovinu sa sakupljenim iskustvom i znanjem. I na kraju, istraživanja pokazuju da navijanje i pobjede potiču libido, ali potvrda te teze bit će za devet mjeseci...

E, političari, sad ćemo vas držati za obećano

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Posljednjih dana političari naglašavaju važnost zajedništva

Apsolutno cijeli državni vrh se slaže da je optimizam i zajedništvo potrebno iskoristiti za pozitivne promjene, a mi ćemo pratiti hoće li održati riječ.

Još nakon utakmice s Francuskom premijer Andrej Plenković je rekao da su ‘vatreni’ inspiracija jer su poslali poruku da se puno može postići ‘radom, entuzijazmom, uz dobru organizaciju i vjeru u sebe’.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je poručivala gotovo isto.

I potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić (HDZ) rekao je u srijedu da se ‘sad možemo ujediniti i krenuti u pravom smjeru’.

- Nije važno kako će Vlada profitirati, bitno je da profitira Hrvatska. I mi uvijek možemo bolje, ali ima puno stvari koje se rade odlično, a trebali bismo ih zajednički izgurati - rekao je Tolušić.

E, sad ćemo vidjeti hoće li održati obećanje kad budu imenovali nove direktore, tajnike, ravnatelje... Kad prvi put bude sumnje na kriminal hoće li osumnjičenici biti smijenjeni. Hoće li krenuti s reformama..