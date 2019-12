'Rekli su mi da se izgubim na tri sata dok je Kolinda ovdje'

Ovdje završavam obraćanje na skupovima, bit će naporan tjedan, ali vi ste moja snaga, obratila se predsjednica Kolinda Grabar Kitarović mnoštvu Imoćana, članova i simpatizera HDZ, ali i stanovnika suisjedne BiH u prepunoj kino dvorani u Imotskom nedjelju navečer nakon skupa u Splitu.

I dok je predsjednica pozivala na jedinstvo i okupljanje, prije njenog dolaska u Imotski ponovno incident.

Kako nam je ispričao Tony Rebić, policajci su mu uoči predsjedničinog dolaska dali izbori: Ili će se na tri sata maknuti iz grada ili će ga privesti na tri sata.

Tony Rebić je prilikom prošlog dolaska predsjednice u Imotski imao transparent "Dobrodošli u opustošenu Provansu", aludirajući na predsjedničinu izjavu od prije dvije godine da će Imotska krajina biti hrvatska Provansa.

Cijelog su me pretresli i rekli: 'Imaš dva izbora'

Kada je u nedjleju stigao u blizinu kino dvorane u Imotskom i želio naručiti fritule u jednoj od adventskih kućica prišli su mu policajci koji su ga pokušali spriječiti, ali je Tony, kako nam je ispričao bio uporan.

- Sjedio sam nekih četrdesetak minuta, a onda su mi ponovno prišla tri policajca i odveli me iza kućice. U rukama sam imao samo biljeli presavijeni papir na kojem nije ništa pisalo. Ipak su me cijelog pretresli i kada su vidjeli da nemam ništa što bi moglo ugroziti sigurnost predsjednice nisu odustali. Rekli su mi da imam dvije mogućnosti i da biram hoću li se udaljiti iz grada na tri sata dok je predsjednica na skupu ili će me oni privesti tri sata. Izabrao sam prvu i sam se udaljio iz središta grada otišao sam na kolodvor pokraj 'Zida plača' pitajući se što sam to uradio da me udaljavaju iz mog grada - rekao nam je Tony u jednom dahu.

U rukama je imao kalendar koji je očito zasmetao policiji jer se već naveliko u gradu priča o kalendaru kojeg je Tony nazvao Kolindar. On je naime fotografiju od prošlog posjeta predsjednice o opustošenoj Provansi uokvirio i tiskao kalendar za 2020. godinu.

- Želio sam, pokloniti kalendare tko hoće da uzme, ali nisu mi dali da pokažem sliku najljepših imotskih skalina - poručio je Tony kod imotskog 'Zida plača' na kojem se svaki dan nalazi sve više imena onih Imoćana koji su napustili Imotsku krajinu i otišli u europske zemlje raditi.

Policija nam je potvrdila da je bilo postupanja prema čovjeku koji se, kako su nam odogovrili, citiramo 'previše približio štičenoj osobi' tj. "ušao je u štićeni prostor'.

Kako su nam objasnili iz PU splitsko-dalmatinske, čovjeku su provjerili identit i "izmakla" ga iz štičenog prostora. Daljnjih postupanja prema njemu nije bilo.

Tony Rebić nam je rekao kako uopće nije bio u blizini predsjednice jer da su ga policajci udaljili prije nego što je predsjednica došla u Imotski te da je on bio u adventskim kućicama gdje su se nalazili i svi ostali Imoćani kojih nije bilo malo i da nije bilo riječi o nikakvom štićenom prostoru.

- Čim sam došao u kućicu na fritule oko 16 sati policajac me u civilu zaustavio i pitao gdje ću. Pitao me što imam na papiru i što sam sad spremio, a ja sam mu pokazao prazni papir. Tražio je da mu odgovorim što imam ispod jakne, a ja sam mu pokazao nekoliko kalendara. On je uzvratio da sam ih prošli put prešao i da im nije ni sada jasno odakle sam se bio stvorio pokraj predsjednice, i da su sada zato ovdje da to spriječe da se to ne ponovi - rekao nam je Rebić.

