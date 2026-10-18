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VELIKI NEREDI

REKORDNO UHIĆENJE U Parizu priveli 855 prosvjednika. Više od 500 policajaca ozlijeđeno

Piše HINA,
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REKORDNO UHIĆENJE U Parizu priveli 855 prosvjednika. Više od 500 policajaca ozlijeđeno
Foto: Stephanie Lecocq
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Policija je izjavila da je u prosvjedima sudjelovalo između petsto i tisuću nasilnih skupina, što je rezultiralo značajnim ozljedama i oštećenjima

Snage sigurnosti u subotu su u Parizu privele "rekordnih 855" osoba, objavila je u nedjelju policijska uprava francuske prijestolnice, istaknuvši da je razmjer štete nakon nemira "značajan". Stotine tisuća ljudi okupile su se u subotu diljem Francuske na dan prosvjeda protiv „visokih troškova života“, šest mjeseci uoči predsjedničkih izbora u drugom najvećem gospodarstvu Europske unije čiji javni dug istovremeno obara rekorde. 

Aftermath of clashes during a national day of protests against the cost of living and rising fuel prices, in Paris Aftermath of clashes during a national day of protests against the cost of living and rising fuel prices, in Paris Aftermath of clashes during a national day of protests against the cost of living and rising fuel prices, in Paris
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Foto: Stephanie Lecocq

Demonstracije su postale nasilne i kaotične kad se dio prosvjednika okrenuo pljački i uništavanju, piše France Presse.  U Parizu je ozlijeđeno trinaest policajaca i pripadnika žandarmerije te dva vatrogasca, priopćila je policijska uprava, navodeći da je bila riječ o "neuobičajeno brojnim nasilnim skupinama", s između petsto i tisuću ljudi. 

Procjena štete i pljački trgovina još je u tijeku, no "utvrđeni razmjeri štete su znatni", dodaje se u priopćenju.

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Lamia El Aaraje, prva zamjenica socijalističkog gradonačelnika Pariza, u nedjelju je govorila o  "razini nasilja kakvu, vjeruje, nikada nismo vidjeli" u Parizu.

Izrazila je žaljenje zbog „nedostatka policijskih resursa” da se stane na kraj pljački zabilježenoj u subotu sve do duboko u noć u brojnim dijelovima glavnog grada.

 - Nije prihvatljivo gledati snimke ljudi kako pustoše trgovine i napadaju zgrade - dodala je desna ruka Emmanuela Gregoirea.

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U cijeloj Francuskoj privedeno je ukupno oko 1800 ljudi, objavio je u nedjelju na društvenoj mreži X ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez.

- Dosad je više od 500 policajaca, žandara i vatrogasaca ozlijeđeno u tim scenama nasilja - dodao je ministar, istaknuvši da je riječ o privremenim podacima.

Najavio je da će u ponedjeljak posjetiti Marseille na jugu Francuske, gdje su počinjene brojne pljačke trgovina.

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