Policija je izjavila da je u prosvjedima sudjelovalo između petsto i tisuću nasilnih skupina, što je rezultiralo značajnim ozljedama i oštećenjima
REKORDNO UHIĆENJE U Parizu priveli 855 prosvjednika. Više od 500 policajaca ozlijeđeno
Snage sigurnosti u subotu su u Parizu privele "rekordnih 855" osoba, objavila je u nedjelju policijska uprava francuske prijestolnice, istaknuvši da je razmjer štete nakon nemira "značajan". Stotine tisuća ljudi okupile su se u subotu diljem Francuske na dan prosvjeda protiv „visokih troškova života“, šest mjeseci uoči predsjedničkih izbora u drugom najvećem gospodarstvu Europske unije čiji javni dug istovremeno obara rekorde.
Demonstracije su postale nasilne i kaotične kad se dio prosvjednika okrenuo pljački i uništavanju, piše France Presse. U Parizu je ozlijeđeno trinaest policajaca i pripadnika žandarmerije te dva vatrogasca, priopćila je policijska uprava, navodeći da je bila riječ o "neuobičajeno brojnim nasilnim skupinama", s između petsto i tisuću ljudi.
Procjena štete i pljački trgovina još je u tijeku, no "utvrđeni razmjeri štete su znatni", dodaje se u priopćenju.
Lamia El Aaraje, prva zamjenica socijalističkog gradonačelnika Pariza, u nedjelju je govorila o "razini nasilja kakvu, vjeruje, nikada nismo vidjeli" u Parizu.
Izrazila je žaljenje zbog „nedostatka policijskih resursa” da se stane na kraj pljački zabilježenoj u subotu sve do duboko u noć u brojnim dijelovima glavnog grada.
- Nije prihvatljivo gledati snimke ljudi kako pustoše trgovine i napadaju zgrade - dodala je desna ruka Emmanuela Gregoirea.
U cijeloj Francuskoj privedeno je ukupno oko 1800 ljudi, objavio je u nedjelju na društvenoj mreži X ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez.
- Dosad je više od 500 policajaca, žandara i vatrogasaca ozlijeđeno u tim scenama nasilja - dodao je ministar, istaknuvši da je riječ o privremenim podacima.
Najavio je da će u ponedjeljak posjetiti Marseille na jugu Francuske, gdje su počinjene brojne pljačke trgovina.
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