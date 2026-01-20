Režim brani režimskog pjevača. Plenković i HDZ sad ustaju u obranu Thompsona i od EHF-a

HDZ-ov državni vrh složno je ustao u obranu Marka Perkovića Thompsona i njegove pjesme čije su izvođenje prije utakmice zabranili organizatori Europskog prvenstva u rukometu u Švedskoj.

Što je logično: režim brani režimskog pjevača.

Čak je i premijer Andrej Plenković, usred brojnih problema i svjetskih kriza, pronašao trenutak da komentira odluku EHF-a i ustvrdi kako Thompsonova pjesma Ako ne znaš što je bilo "potiče sportaše na što entuzijastičniji pristup borbi za boje svoje zastave, svoje zemlje i svoje države", valjda poput nekakvog glazbenog dopinga, te ponovio da je on protiv svake zabrane.

Pridružili su mu se predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i ministar turizma i sporta Tonči Glavina. "Što se nas tiče, to jedna od najljepših domoljubnih pjesama i nas to neće promijeniti u stavu da je pjevamo još glasnije", naglasio je prkosni Jandroković, Glavina odlučno poručio: "Kad zapjevamo partija nam sudi! Neka sudi, pjevat ćemo ljudi! Bravo za hrvatske rukometaše koji su danas, unatoč raznim pokušajima smetnji, pobijedili Nizozemsku 35:29!".

Politička pozadina

Glavina vjeruje da "možda netko pokušava pomaknuti fokus i koncentraciju igrača, saveza i svih s te važne utakmice što se neće dopustiti", a Jandroković ističe kako je "nebitno ima li političke pozadine" u toj zabrani.

Bitno je da se vladajuća hrvatska politika javno angažirala u obrani Thompsona i njegove pjesme. Za koju sada svi koji ga brane tvrde kako to nije njegova pjesma. Pa stoga valjda ne bi trebala biti problematična.

Premda, naravno, svi znaju da nije stvar u pjesmi, nego u pjevaču.

Pjevaču kojem su zatvorena vrata europskih i nekih hrvatskih dvorana i arena, pjevaču koji se ne želi odreći kontroverzne pjesme kojom mobilizira sljedbenike, i pjevaču na čijim se koncertima skandiraju ustaški povici i otvoreno manifestira ustaštvo.

HDZ-ovci se prave da brane pjesmu, a zapravo ponovno brane pjevača. Kao što su ga branili u Zagrebu od odluke Gradske skupštine i poruka gradonačelnika Tomislava Tomaševića, kao što ga brane od odluke Peđe Grbina da mu zabrani nastup u pulskoj Areni, kao što ga brane od zabrane Europskog rukometnog saveza koji je ustvrdio da njegova pjesma "nije u skladu s vrijednostima" tog natjecanja.

Sportswashing

Thompson je postao integralni dio hrvatske nacionalne vrste, kao i neodvojivi dio hrvatske vladajuće stranke, čime ne samo da se kontroverznom, višestruko zabranjivanom pjevaču, nastoji omekšati imidž i oprati ga od svih negativnih i višestrukih konotacija, već se njegov kontroverzni imidž kojim se hrani i na kojem profitira izravno povezuje s hrvatskim sportom, nacionalnom selekcijom, državnim simbolima, kao i s hrvatskom vladom.

Dok se Gripama, Arenama, Hipodromom i drugim hrvatskim dvoranama ori "Za dom spremni", HDZ-ova vlast i HDZ-ovi sportski savezi ustaju u obranu Thompsona.

Odnosno, njegovih pjesama. Koje, eto, nisu njegove. Ali su njega proslavile. I zbog toga se upravo njega zove na doček reprezentacije.

Zar je to doista pitanje visoke politike, premijera, predsjednika parlamenta i ministara, makar i onih zaduženih za sport?

I s kim se sad HDZ svađa?

Svađaju sa svima

Nekad se svađaju s oporbom, Tomaševićem i Peđom Grbinom, nekad s Thompsonovim kritičarima koji upozoravaju na njegov proustaški repertoar, nekad s Ustavnim sudom koji je ZDS proglasio neustavnim pozdravom, a sada se svađaju s Europskom rukometnom federacijom koja stoji iza zabrane Thompsonove pjesme. (Koja sad više nije Thompsonova.)

"Što da sportaši slušaju na utakmicama nacionalne vrste", pita se Plenković, prvi cheerleader Thompsona i hrvatskih rukometaša, te glazbeni urednik hrvatskog sportskog programa.

Nemaju, eto, slušati ništa drugo osim Thompsona.

Borite se bez Thompsona

A njegovi Jandroković i Glavina u zabrani Thompsonove pjesme vide pokušaj sabotaže i zavjeru koja bi trebala hrvatske rukometaše potaknuti na dodatni prkos i angažman. "Borite se i za Thompsona", poruka je Jandrokovića i Glavine.

I pobjeđujte bez Thompsona.

Nitko igračima ne brani da Thompsona slušaju u hotelu, svlačionici ili u svojim slušalicama, ako misle da ih ništa drugo ne može motivirati na borbu za hrvatski grb, dres, rukomet, sport i državu. Thompson je naprosto prestao biti dio službenog glazbenog repertoara na utakmicama reprezentacije u Švedskoj.

Ali je zato ostao dio službenog političkog repertoara Plenkovića, njegove stranke i njegove vlade.

Oni su službeni sponzori pjevača pod paskom vladajuće stranke.