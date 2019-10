Ribić: 'Ja svoju plaću pošteno zarađujem već trideset godina'

Štrajku prosvjetara i dalje podršku pruža i Sindikat znanosti i visokog obrazovanja. Nakon što su prošlog tjedna štrajkali jedan dan na fakultetima, Sveučilištima, institutima, s time nastavljaju i sutra.

A štrajk je prošlog tjedna, istaknuo je Igor Radeka, jako dobro uspio.

- Mi imamo ukupno 118 ustanova. A u štrajku je preko 80 posto sudjelovalo 36 posto ustanova. Između 50 i 80 posto bio je odaziv u 28 posto ustanova, između 30 i 50 posto u 21 posto ustanova. A do 29 posto u tek osam posto ustanova, a sedam posto ih nije sudjelovalo u štrajku. To je za visoko obrazovanje vrlo uspješan štrajk, bitno uspješniji nego u nekim prethodnim akcijama - istaknuo je izrazivši posebno zadovoljstvo što se velik broj nastavnih osoblja odazvalo štrajku, iako se štrajk nije odnosio na njih, već na nastavno osoblje, predavače i umjetničke suradnike.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sutra se nastavlja štrajk na fakultetima Reporterka: Nikol Zagorac Objavljuje 24sata Politiko u Utorak, 29. listopada 2019.

Osvrnuli su se i na plaće nastavnika u osnovnim i srednjim školama, o kojima se svih ovih dana piše, istaknuvši kako nisu istiniti napisi da su njihove prosječne plaće 7200 kuna, kao ni to da sindikati manipuliraju podacima.

- Posljednjih dana je jako puno dezinformacija i lažnih vijesti. Očito se medijski prostor počinje zagađivati i očito su počeli neki utjecaji na medije koji su destruktivni za našu akciju - poručio je Radeka.

Kako je istaknuo Matija Kroflin, makroekonomist u Sindikatu, usporedba plaća učitelja s prosječnom plaćom u zemlji nije adekvatna jer svi učitelji imaju visoku stručnu spremu, dok je u privredi udio onih s visokom stručnom spremom 20 posto. Sindikati u komunikaciji koriste bruto plaće, dodao je, jer neto plaće nastavnika ne znaju niti mogu znati.

- Neto plaća ovisi o tome gdje osoba živi i koliko ima uzdržavanih članova te o dodacima na plaću. Podaci o tim stvarima nisu dostupni sindikatima - istaknuo je.

Naveo je za primjer bruto plaću nastavnika početnika bez staža istaknuvši kako ona iznosi 8583 kune.

- No, ako je ta osoba samac u Zagrebu, njegova neto plaća je 5998 kuna. Ako je pak iz Svete Nedjelje i ima dvoje djece, njegova neto plaća je 6866 kuna - poručio je.

Nastavio je s nastavnikom koji ima 29 godina staža istaknuvši njegovu bruto plaću koja iznosi 9441 kunu.

- Ako je taj pojedinac samac u Zagreb, neto plaća mu iznosi 6490 kuna. Ako je, pak, iz Svete Nedjelje s dvoje djece, njemu je neto plaća 7553 kune - istaknuo je.

Što se tiče brojke od 7200 kuna, ističe kako je u taj izračun vjerojatno uključen prijevoz naglasivši kako prijevoz nije plaća nego naknada koja ne ostaje zaposleniku.

Naglasio je i kako je netočna informacija da je masa plaća za javni sektor posljednjih godina eksplodirala te da bi daljnji rast plaća ugrozio makroekonomsku stabilnost zemlje.

- Plaće u javnim i državnim službama zaostaju za plaćama u privredi. VSS u javnim službama ima 20 posto manju plaću nego u privredi, a VSS u prosvjeti ima 40 posto manju plaću nego u privredi. Uz to, realne plaće u javnim i državnim službama rastu sporije od realnog BDP-a - poručio je.

Vilim Ribić obrušio se na medije koji napadaju sindikate, propitkuju njihove plaće, pišu obmane o plaćama učitelja.

- Stvari treba nazvati pravim imenom. Ako je javni sektor tako neefikasan, kao što pišu prokapitalistički mediji i njihovi izvršitelji, a on je na službi građana ove zemlje, ako plaće zaostaju i sve su manje u odnosu na druge dijelove društva, pitam vas da li će taj sektor biti manje efikasan ili će biti efikasniji? Pa ako plaće zaostaju, najbolji ljudi će otići iz tog sektora. Pa vi nećete imati liječnika u bolnici kad tamo završite, ne daj Bože, i sestru koja će vas njegovati, vaša djeca neće imati učitelja i nastavnika jer će oni otići u Irsku ili negdje drugdje. O čemu ova zemlja piše, tko su ti ljudi koji takve gluposti izgovaraju? Pa elementarni postulat je da ako želiš imati efikasan sustav moraš imati kvalitetne ljude u njemu - poručio je.

Obrana od recesije, dodao je, je ekspanzivna fiskalna politika.

- A to znači dizanje plaća. Manje je zlo povećavati javni dug nego ostaviti zemlju u recesiji jer se javni dug ne rješava tako da ga smanjuje već da povećavaš proizvodnju pa ga lakše vraćaš. Manipulira se ljudima, a manipulira poduzetnička klasa, iznose ne istinite podatke i onda se govori da su radni ljudi neradnici i uhljebi - istaknuo je.

Osvrnuo se na plaću sindikalnih čelnika, o kojima su ih novinari dan ranije ispitivali, naglasivši kako je nepristojno i nekorektno reći da je on nešto priznao kad je rekao da mu je plaća u rangu državnog tajnika.

- Što ja to imam i kome priznati o svojoj plaći koju pošteno zarađujem 30 godina? Jesam ja kriminalac? Ništa mi ne sakrivamo, 100 puta sam odgovorio na to pitanje, svako može na internetu vidjeti kolika mi je plaća - poručio je iznijevši niz optužbi prema medijima.

- Ljuti smo jer primjećujemo cijeli manipulativni mehanizam. Sad počinje manipulacija poduzetničke klase, ne onih malih poduzetnika, nego onih koje HUP predstavlja. Zanimljivo, kad HUP traži manje poreze na štetu ove zemlje, onda nitko ne pita kolika je plaća direktora HUP-a. Kad se on vozi u business klasi, nitko ne pita zašto njemu EU plaća business klasu. Mediji nisu u rukama radnih ljudi već u rukama one imućne manjine. Kada nas pitaju kolika je naša plaća, nitko se ne pita kolika je plaća glavnih urednika medija. Mi ćemo ih objaviti u lipu kad oni objave svoje plaće - poručio je žustro Ribić dodavši kako su vlasnici medija avangarda poduzetničke klase koja je dala signal da se sada piše protiv štrajka piše.

- Eto zašto sam ljut. Poduzetnička klasa vlada i medijima i politikom - dodao je.

- Baš sada se piše o plaćama sindikata i skupštini u Zadru. Ide mi to na živce, nemojte to raditi, providno je - istaknuo je naglasivši kako je do 48. godine imao asistentsku plaću.

- 22 pune godine sam radio bez pisanih ugovora o radu, nisam brinuo o sebi, a vi pišete da ja nešto skrivam. To ljuti čovjeka. Ali više mi nije stalo, kad mi dojadi odoh u mirovinu - zaključio je.

Tema: Hrvatska