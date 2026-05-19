UBOJSTVO U DRNIŠU

Riječki aktivist: Zapalio sam dvije svijeće. Jedna je za Luku, a druga za sljedeću žrtvu

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Saša Pavlić/Facebook

Zapalio sam dvije svijeće, jednu za Luku, a drugu za iduću žrtvu, samo je pitanje dana kad će se opet dogoditi tragedija u kojoj će netko izgubiti život radi nasilja, napisao je Saša Pavlić

Riječki aktivist Saša Pavlić koji je ganuo naciju kada je pješačio od Rijeke do Zagreba noseći na leđima drveni križ, oglasio se na Facebooku o strašnom ubojstvu 19-godišnjeg Luke u Drnišu.

 - Zapalio sam dvije svijeće, jednu za Luku, a drugu za iduću žrtvu, samo je pitanje dana kad će se opet dogoditi tragedija u kojoj će netko izgubiti život radi nasilja. U ovom lobotomiziranom društvu samoljubivih NPCijeva koje apsolutno ništa ne zanima osim eventualno sporta i dobrog derneka (čast izuzecima), promijene nisu moguće - objavio je te dodao da se sustav ne mijenja sam od sebe.

Tužiteljstvo objavilo detalje o istrazi protiv Aleksića: Pucao je u mladića bez ikakvog povoda
Tužiteljstvo objavilo detalje o istrazi protiv Aleksića: Pucao je u mladića bez ikakvog povoda

 - Sustav se ne mijenja sam od sebe, sustav se mijenja kada ga građani pritisnu svojim prosvjedima i reakcijama, ali kod nas se reagira samo kada je vlastito dupe u pitanju, tako da dragi sugrađani, vidimo se u idućoj čitulji, kako bi rekli oni na istoku - zaključio je.

Potresne scene s komemoracije za Luku: Evo kako se na sudu branio njegov ubojica Aleksić
Potresne scene s komemoracije za Luku: Evo kako se na sudu branio njegov ubojica Aleksić

Grad Drniš zavijen je u crno nakon tragedije u kojoj je ubijen 19-godišnji Luka. Njega je tijekom dostave pizze na terasi obiteljske kuće ubio Kristijan Aleksić (50). Policija ga je uhitila dan kasnije
Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja
Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja

"Fenomenalno dijete, beskrajno drago i dobro" kaže ravnatelj srednje koju je Luka pohađao, Hrvoje Pekas.
Dok dijelovi sustava prebacuju krivnju, likovi kao Kristijan u pozadini čekaju svoju priliku...
Dok dijelovi sustava prebacuju krivnju, likovi kao Kristijan u pozadini čekaju svoju priliku...

Policija je Kristijanu 2023. oduzela oružje i streljivo (42 metka), no sudski proces nije počeo, a Kristijan je izradio novi pištolj. Dok normalni Drnišani proizvode sir iz mišine, ovaj je izrađivao samokrese...

