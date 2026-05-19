Riječki aktivist: Zapalio sam dvije svijeće. Jedna je za Luku, a druga za sljedeću žrtvu

Riječki aktivist Saša Pavlić koji je ganuo naciju kada je pješačio od Rijeke do Zagreba noseći na leđima drveni križ, oglasio se na Facebooku o strašnom ubojstvu 19-godišnjeg Luke u Drnišu.

- Zapalio sam dvije svijeće, jednu za Luku, a drugu za iduću žrtvu, samo je pitanje dana kad će se opet dogoditi tragedija u kojoj će netko izgubiti život radi nasilja. U ovom lobotomiziranom društvu samoljubivih NPCijeva koje apsolutno ništa ne zanima osim eventualno sporta i dobrog derneka (čast izuzecima), promijene nisu moguće - objavio je te dodao da se sustav ne mijenja sam od sebe.

- Sustav se ne mijenja sam od sebe, sustav se mijenja kada ga građani pritisnu svojim prosvjedima i reakcijama, ali kod nas se reagira samo kada je vlastito dupe u pitanju, tako da dragi sugrađani, vidimo se u idućoj čitulji, kako bi rekli oni na istoku - zaključio je.