Tužiteljstvo objavilo detalje o istrazi protiv Aleksića: Pucao je u mladića bez ikakvog povoda

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: Niksa Stipanicev

Nakon istrage tužiteljstvo je otkrilo kako sumnja da je Kristijan Aleksić (50) unaprijed imao namjeru ubiti onog tko mu dostavi hranu iz restorana iz kojeg je već ranije naručivao

Nakon ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći, postojanja osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo te zato jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.

Objavili su to u utorak iz šibenskog tužiteljstva nakon što su ispitali ubojicu Kristijana Aleksića (50). Kao što je policija ranije objavila, sumnjiče ga za teško ubojstvo Luke Milovca (19) i nedozvoljenu izradu i posjedovanje oružja. U kratkom tekstu opisali su kako je Aleksić ubio maturanta bez ikakvog povoda.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 50-godišnjak 16. svibnja 2026. oko 23,00 sata, u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručivao hranu, po dolasku 19-godišnjeg hrvatskog državljanina (2007.) koji mu je dostavio hranu, bez ikakvog povoda, odmah ispalio u oštećenika hitac iz vatrenog oružja kojeg je sam izradio - napisali su iz tužiteljstva.

Dodali su kako su ozljede bile takve da je Milovac preminuo na mjestu. 

