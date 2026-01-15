Obavijesti

UPUTILI PRIOPĆENJE

Riječki vijećnici traže hitnu sjednicu! Žele zabraniti slogan "ZDS" u gradskim prostorima

Piše HINA,
Rijeka: Konferencija gradonačelnice Ive Rinčić i zamjenika Vedrana Vivode i Ace Milakovića | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Trinaestoro riječkih gradskih vijećnika zatražilo je u četvrtak sazivanje sjednice Gradskog vijeća u siječnju, na kojoj bi se od gradonačelnice Ive Rinčić zatražilo da osigura kako se u prostorima kojima upravlja Grad Rijeka ne bi koristili slogani i poruke poput "Za dom spremni"

Vijećnici SDP-a, PGS-a, Liste za Rijeku, Možemo, IDS-a i nezavisne liste bivšega gradonačelnika Marka Filipovića pozivaju da se na sjednici Gradskog vijeća glasa o zaključku kojim bi se od gradonačelnice zatražilo poduzimanje mjera kojima će se osigurati da se na površinama i prostorima kojima upravlja Grad ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja.

To uključuje fašističke i ustaške simbole ili pokliče kao što je „Za dom spremni", što je zabranjeno člankom 39. Ustava Republike Hrvatske, navode vijećnici u priopćenju. Zaključak se zasniva na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanima u Ustavu, kao i na stajalištima Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava, dodaju.

Povod za taj zahtjev je najavljeni koncert Marka Perkovića Thompsona u Dvorani mladosti na Trsatu u Rijeci, kao i širenje povijesnog revizionizma na ulicama, od grafita do naljepnica s fašističkim obilježjima povezanim s ustaškim pokretom i međunarodnih nacističkih simbola.

Vijećnici kažu kako su svjesni da taj zaključak neće imati posljedice na već dogovoreni Thompsonov koncert već žele "poslati poruku da riječko predstavničko tijelo takve stvari nedvosmisleno osuđuje i ima namjeru suprotstaviti se takvim manifestacijama fašizma".

Želimo poslati poruku da su takve stvari u Rijeci neprihvatljive i da otvorenost i sloboda govora koju Rijeka baštini ne podrazumijeva veličanje fašizma u bilo kojem obliku. Tolerancija je smislena samo ako postoji njezina granica, a fašizam je s onu stranu granice tolerancije.

Vijećnici smatraju da je važno takvu poruku poslati prije Thompsonova koncerta i pozivaju ostale vijećnike da se pridruže izglasavanju takvog zaključka.

