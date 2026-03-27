Rijeka Bednja raste i izlijeva se: Proglasili su pripremno stanje!

Sukladno Državnom planu obrane od poplava i Glavnom provedbenom planu obrane od poplava, Hrvatske vode proglasile su pripremno stanje na rijeci Bednji, i to na dionici od Stažnjevca do izvora u ukupnoj dužini od oko 30 kilometara. Trenutni vodostaj na mjernoj postaji u Lepoglavi iznosi 273 cm, uz trend rasta od 3 do 4 cm na sat. Redovne mjere obrane od poplava na navedenoj dionici proglašavaju se pri vodostaju od 300 cm. kako ističu iz Hrvatskih voda, s obzirom na kontinuirani porast vodostaja, stanje na terenu se pomno prati te se pravovremeno poduzimaju sve potrebne preventivne aktivnosti, prenose Varaždinske vijesti.

Kako navode, na dionici rijeke Bednje u naseljima Rinkovec i Benkovec došlo je do izlijevanja rijeke iz svog korita te su poplavljeni dijelovi poljoprivrednog zemljišta. U ovom trenutku nema ugroze za obiteljske kuće i gospodarske objekte. Na području Ivanečke Željeznice na rijeci Bednji trenutni vodostaj iznosi 211 cm, uz porast od 3 do 4 centimetra na sat, te se očekuje proglašenje pripremnog stanja i na ovoj dionici pri vodostaju od 250 centimetara u narednih 10-ak sati.

Na području grada Novog Marofa došlo je do izlijevanja potoka Močvarnica zatim potoka Lonja u naselju Jelenšćak, potoka Topličica te potok u naselju Možđenec.

Na rijeci Plitvici, vodostaj izmjeren na mostu u Krkancu (Vidovec) iznosi 98 cm, uz promjenjiv porast od 3 do 7 centimetara na sat. Pripremno stanje na ovoj rijeci proglašava se pri vodostaju od 160 centimetara, ističe rukovoditelj obrane od poplava na branjenom području Plitvica Bednja Jerko Bašić.

Na dionici rijeke Plitvice gdje se trenutno izvode radovi s ciljem izgradnje nasipa na lijevoj obali provode se radovi ojačanja pokosa i izdizanja desne obale.

- Svi djelatnici Hrvatskih voda zaduženi za navedene dionice branjenog područja Plitvica/Bednja nalaze se na terenu te kontinuirano i pojačano prate stanje vodostaja i situaciju na terenu. U pripravnosti su i sve nadležne službe kako bi se, u slučaju daljnjeg porasta vodostaja, moglo pravovremeno reagirati i zaštititi stanovništvo, imovina i infrastruktura - kažu iz Hrvatskih voda.

- Ponovno se ističe kako je inicijativa Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu koja je prezentirana široj javnosti nekoliko puta, a ista se odnosi na mali sliv Plitvice i Bednje za nužnom potrebom izgradnje retencija, ključno i dugoročno te jedino učinkovit način obrane od poplava na ovom pribrežno/brdsko/planinskim područjima Varaždinske županije. Vodonosnici poput pritoka potoka Šaše, Vrbna i Očure obuhvaćaju veliku slivnu površinu te u kratkom vremenu donose znatne količine vode u rijeku Bednju, što dodatno povećava rizik od naglog porasta vodostaja. Posebnim ističemo da se u ovom trenutku kumulativno mjerimo 66mm/metru kvadratnom padalina u 24 sati. Što bi se desilo pri padalinama od 200 litara? - ukazuju iz Hrvatskih voda.

S obzirom na ove podatke, iz Hrvatskih voda također naglašavaju žurnu potrebu izgradnje nasipa na rijeci Bednji, na dionici od Jerovca do Trakošćana, s ciljem zaštite od štetnog djelovanja voda i smanjenja rizika od poplava.

- U ovom trenutku je postupak evidentiranje rijeke Bednje s nasipima na lijevoj i desnoj strani te će nakon provedbe elaborata biti omogućena gradnja nasipa na navedenim dionicama - ističe rukovoditelj obrane od poplava sektora A i direktor VGO Milan Rezo.

Građanima se preporučuje da prate službene informacije i upute nadležnih službi te poduzmu osnovne mjere opreza, osobito na područjima uz vodotoke koji bilježe porast vodostaja.