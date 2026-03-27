FOTO Dvoje teško ozlijeđenih u olujnom nevremenu u Zagrebu i okolici, među njima je i dijete

Iz Civilne zaštite izvijestili su o posljedicama olujnog nevremena za 26. ožujka i 27. ožujka do 8 sati koje je zahvatilo Hrvatsku po županijama. Tako su Županijski centri 112 od 26. ožujka zabilježili povećani broj poziva. O svim dojavama obaviještene su nadležne službe, intervencije su u tijeku, ali su otežane zbog olujnog vjetra.

I dalje su na snazi crveno i narančasto upozorenje DHMZ-a na vjetar i snijeg, stoga pozivaju građane na oprez i odgovorno ponašanje.

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je oko 1000 poziva građana koji su se odnosili na preko 650 događaja vezanih za posljedice nevremena, praćenog jakim vjetrom i kišom, koje je zahvatilo grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

Zaprimljeno je 246 dojava koje su se odnosile na pad stabala na prometnice i u parkove, dok su se 122 dojave odnosile na oštećenje stambenih i gospodarskih objekata te 43 dojave o oštećenju vozila. Ostale dojave su se odnosile na oštećenja električnih i telefonskih žica i stupova te srušene ograde na gradilištima.

Poteškoća u opskrbi električnom energijom bilo je na području Čičke Poljane, Veleševca, Jagodnog, Ribnice i Novog Čiča. Zbog kvara na dalekovodu, bez opskrbe električnom energijom ostalo je 1.311 korisnika na području Ivanić Grada.

U nevremenu su ozlijeđene dvije osobe, jedna u naselju Šestak Brdo (općina Pokupsko) gdje je teško ozlijeđeno dijete, a druga osoba je teško ozlijeđena u Zagrebu.

Zbog pada stabala na tramvajsku prugu noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici između Maksimira i Dubrave.

Zbog opasnih vremenskih uvjeta i otklanjanja posljedica nevremena na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, 27. ožujka poslana je poruka Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK kako se neće održati nastava u osnovnim i srednjim školama.

Karlovačka županija

Županijski centar 112 Karlovac je zaprimio oko 70-ak poziva vezano za posljedice nevremena, a najviše ih je bilo s područja Karlovca, Ozlja, Ogulina, Slunja i općine Draganić. Jedan poziv se odnosio na zahtjev za vreće s pijeskom zbog ulaska vode u podrumske prostorije, jedan poziv zbog potrebe za pumpom za ispumpavanje, 30-ak ih se odnosilo na pad stabala, 40-ak poziva je bilo vezano za prijavu oštećenih stupova od HEP-a i upite za nestanak električne energije (najviše za grad Karlovac, grad Ozalj, općina Draganić). Bez električne energije je bilo područje cijele Vivodine i Žumberka, Svetice, Martinski Vrh, dio Ribnika, Popović Brdo, Brođani, Lipje, Ribari, Slunjska Selnica, Banska Selnica, Kablar i Banski Kovačevac.

Krapinsko-zagorska županija

Županijski centar 112 Krapina zaprimio je 60 dojava vezanih za posljedice nevremena na području Krapinsko-zagorske županije, od čega se 30 dojava odnosi na pad stabala na prometnice i električne vodove, dvije dojave za oštećena vozila i dvije dojave za oštećena krovišta obiteljskih kuća. U naselju Vižanovec došlo je do prodora vode u obiteljsku kuću uslijed začepljenog odvodnog kanala. Olujni vjetar otkinuo je metalna garažna vrata u prostoru Doma zdravlja u Krapini pri čemu je nastala materijalna šteta na zgradi i osobnom vozilu. Poteškoće u opskrbi potrošača električnom energijom su na području: Krapine, Pregrade, Zlatara, Radoboja, Konjščine, Marije Bistrice, Đurmanca, Petrovskog, Desinića i Lobora.

Sisačko-moslavačka županija

Županijski centar 112 Sisak je uslijed nevremena praćenog jakim vjetrom tijekom popodneva zaprimio 37 dojava o posljedicama nevremena od čega se 18 dojava odnosi na srušena stabla na prometnicama (intervenirale su Ceste Sisak i lokalna dobrovoljna vatrogasna društva), dok su pojedina područja županije (Topusko, Lipovljani, Lekenik, Dvor, Glina i Popovača, ukupno oko 7.300 korisnika) ostala bez opskrbe električnom energijom, koja je u većini slučajeva brzo ponovno uspostavljena.



Koprivničko-križevačka županija

Županijski centar 112 Koprivnica zaprimio je 30 dojava vezanih za posljedice nevremena, od čega se 16 odnosi na pad stabala na području Koprivnice, Križevaca i Đurđevca, dvije dojave su se odnosile na oštećenje stambenih i gospodarskih objekata. Poteškoće u opskrbi električnom energijom imali su potrošači na području Sokolovca, Đurđevca i Križevaca. U Kloštru Podravskom došlo je do naleta putničkog vlaka na stablo koje je vjetar srušio na prugu. Vlak je iskočio iz kolosijeka pri čemu su dvije osobe ozlijeđene i medicinski zbrinute.





Primorsko-goranska županija

Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je tijekom dana 20-ak dojava građana o posljedicama nevremena koje je zahvatilo područje Primorsko-goranske županije. Većinom se radi o padu grana, stabala, električnih i telefonskih stupova, prevrnutim kontejnerima, prekidima opskrbe električnom energijom i oštećenim krovovima. Oštećena su četiri vozila. Na cesti DC3 zbog proklizavanja autobusa, ozlijeđena je jedna putnica. Poteškoće u opskrbi električnom energijom imali su korisnici na području Prezida i okolice, dio općine Lokve, zaleđe Novog Vinodolskog, Dražice, Jelenje, područje Skrada, Platak i dio Ravne Gore.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Županijski centar 112 Bjelovar zaprimio je 18 dojava vezanih za posljedice nevremena, od čega se devet odnosi na pad drveća i grana na prometnice, pet na oštećenje električnih i telefonskih vodova. Prekidi u opskrbi električnom energijom bilo je na području Garešnice (763 korisnika) i općine Sirač (139 korisnika). Zabilježeni su prekidi u odvijanju cestovnog prometa na cestama D43 u Ćurlovcu i D548 u Trojstvenom Markovcu (odron zemlje).

Varaždinska županija

Županijski centar 112 Varaždin zaprimio je tijekom dana 15 dojava građana o posljedicama nevremena praćenog jakim vjetrom. Uglavnom se radilo o srušenim stablima i oštećenjima na električnim stupovima (prekidi u opskrbi el. energijom - područje Šemovec, Zbelava, Žabnik, Bartolovec i veći broj pojedinačnih kvarova na području cijele Varaždinske županije).



Međimurska županija

Županijski centar 112 Čakovec zaprimio je 14 dojava vezanih za posljedice nevremena od čega devet za srušena stabla na području Međimurske županije. Ostale dojave odnosile su se na: nagnute telefonske stupove, poteškoće u opskrbi potrošača električnom energijom na području Čakovca, Gornjeg Hrašćana, Pušćina, Trnovca i Paraga (ukupno 1.039 korisnika) te pomaknutoj prometnoj signalizaciji.



Ostale županije

Dojave o prekidima u opskrbi električnom energijom zaprimili su i Županijski centri Šibenik, Gospić, Požega, Osijek i Pazin.

