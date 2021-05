Kao državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac primala je 14.800 kuna, a poduzetnik koji je podizao vjetropark Krš Pađene Milenko Bašić plaćao joj je, sumnja Uskok, 40.000 kuna mjesečno.

Za te je novce Rimčeva bila non - stop u pogonu, zvala je i stiskala ministre da Bašićevoj tvrtki C.E.M.P. osiguraju povoljnije kredite mimo procedure i internih pravila banaka, a u sve je uvela i svoju prijateljicu Gabrijelu Žalac, bivšu ministricu i bivšu članicu nadzornog odbora HBOR-a.

Rimac i Žalac su, sumnja Uskok i navodi to u trećem proširenju istrage u slučaju Vjetroelektrane, tražile od predsjednice uprave HBOR-a Tamare Perko da Bašićevoj i Stipićevoj tvrtki C.E.M.P. odobri kredit od 130 milijuna eura, da smanji tražene instrumente osiguranja kredita te da za potrebe njihove tvrtke osigura sastavljanje pisma namjere u kojem bi HBOR prije donesene odluke o odobravanju kredita neistinito naveo dobavljaču vjetroagregata da će kredit biti odobren, a što je Perko odbila učiniti.

Tužiteljstvo je dodalo da je Žalac i sama učestalo kontaktirala članove nadzornog odbora HBOR-a te od njih, iako im nisu bili dostavljeni podaci o projektu, tražila podršku prilikom davanja suglasnosti na odluku uprave banke o odobrenju kredita.

- Radile su na mene intenzivni pritisak zbog čega sam bila u neugodnoj situaciji da prihvatim njihove zahtjeve koji su zapravo bili zahtjevi klijenta i nisu bili u skladu sa stajalištem HBOR-a. Zbog toga mi je komunikacija s Josipom Rimac i Gabrijelom Žalac bila naporna i neugodna jer nisam željela odstupiti od svog stava niti odobriti nešto mimo bankarske prakse - kazala je Tamara Peko.

Milenko Bašić godišnje zarađuje 10 milijuna eura

Predsjednik uprave HPB-a Tomislav Vuić rekao ej da ga je Rimčeva učestalo kontaktirala, otvoreno tražeći da se C.E.M.P- u da kredit od 30 milijuna eura, iako je maksimalni bankin limit bio 10 milijuna eura. Bašićeva tvrtka je na koncu dobila dva kredita od 15 milijuna eura uz namjenski garantni depozit od 5 milijuna eura.

No Bašić je na jednom sastanku od Vuića tražio kredit od 50 milijuna eura, navevši “da će mu se to isplatiti” što je Vuić odbio učiniti.I dok Perko i Vuić nisu popustili, predsjednici uprava HERA-e i HOPS-a, Tomislav Jureković i Tomislav Plavšić, te bivši pomoćnik ministra Domagoj Validžić, upleli su se u korupciju, sumnja Uskok.

Milenko Bašić, koji godišnje zarađuje 10 milijuna eura, bio je iznimno zadovoljan kako je Rimčeva odrađivala poslove za njega pa ju je odlučio “počastiti” jedrenjem.

Kako je realiziran ludi provod na Jadranu od 6. do 9. kolovoza 2019., koji je Bašić platio 15.174 kuna, istražitelji su rekonstruirali iz mobitela Josipe Rimac koja je godinama čuvala sve poruke.

”Bila sam s Ruškom ( državnom tajnicom Ružicom Njavro) i slažemo pakleni plan”- poručila je 29. srpnja 2019. Josipa Rimac Gabrijel Žalac. Ova je odgovorila “Ajde!” na što joj je Josipa Rimac odgovorila:

“Otet ćemo te od 6. do 9. kolovoza”.

Žalac je odgovorila: “Otmite me”.

Nadalje joj je Rimac pojasnila da će ići njih tri i da mogu povesti Katu i Megi te da isplovljavaju, ali nitko ne smije znati i da jednostavno moraju pobjeći. “Nas dvije smo to smislile. I brod i sve, i nitko neće znati gdje smo. Bit će nam super”, poručila joj je Rimčeva dodavši kako ima prijatelja koji vole i Gabrijelu i Rušku i Josipu i stalno pitaju za Gabrijelu.

“Luda si ko šiba”, odgovorila joj je Žalac.

A da je Rimčeva dala sve od sebe kako bi osigurala povoljne kredite za Bašića svjedoči i njihova prepiska.

“Dogovorila sam ti novi sastanak s Marićem”, piše Rimac. “Ti si kraljica”, kaže Bašić. “Još da to odradimo i idem za vikend u Veneciju da se malo odmorim, a onda u nove radne pobjede”, piše Rimac.

“Nadam se da ću uspjet odradit i dat ću sve od sebe, jer je čovjek (Bašić) legenda”, piše Žalac Josipi Rimac. “Je. I to godinama”, odgovara joj Rimac. “Reći ću i šefu da nije normalno to što mu rade”, kaže Žalac.

“Znam, on je prijatelj koji je uvijek tu kada treba. Već deset godina. I korektan je”, piše Rimac Gabrijeli Žalac, a ova joj odgovara: “Rijetki su takvi ljudi”.

Nakon što je Rimac 4. ožujka 2019. javila Gabrijeli Žalac da se sastala s predsjednikom uprave HPB-a Tomislavom Vuićem i sa ‘Z’, vjerojatno Zdravkom Marićem, Žalac joj šalje podužu poruku: ‘Ajde! Treba pomoć sa svih strana. Svi su kao kuvane noge, a vrijeme ide. Ja ću zvati Zdravka i Tamaru i biti im dosadna’. Rimac je u više navrata kontaktirala i tadašnjeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, koji je također bio član nadzornoga odbora HBOR-a, i kojega je Rimac u razgovorima zvala Tole.

Od Tolušića je najprije tražila da održi sastanak s Bašićem, a na koji bi pozvali i ravnateljicu HBOR-a Tamaru Perko. Tolušić je odgovaro na poruke i rekao kako sve zna, ali da je to što Rimac traži previše novca za HBOR i da Tamara neće moći to sve progutati. Iako će HBOR na kraju, u ožujku 2019. odobriti CEMP-u kredit od 80 milijuna eura, Bašić i Rimac su za vjetroelektranu Krš - Pađene tražili 130 milijuna eura, a što im je predstavljalo veliki problem jer HBOR toliki kredita nije mogao odobriti.

Prosječna mjesečna primanja Josipe Rimac kao državne tajnice u razdoblju od 2017. - 2020. iznosila su 14.800 kuna koja su se umanjivala za ratu kredita od 2750 kuna mjesečno putem administrativne zabrane na plaći tako da joj se na tekući račun prosječno uplaćivalo 11.700 kuna pri čemu nije imala drugih značajnijih prihoda koji bi se isplaćivali na tekući račun.

Žalac pokrenula privatni posao

Analizom Ministarstva financija za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 6. svibnja 2020., uzimajući u obzir iznose novčanih iznosa kojima je mogla raspolagati na kraju godine, nesrazmjer kod Josipe Rimac utvrđen je je u ukupnom iznosu od 1,208.741 kunu od čega se iznos od 497.078 kuna odnosi na razdoblje od početka 2018. do svibnja 2020. koje je povezano sa , sumnja Uskok, inkriminiranim radnjama Josipe Rimac vezano za projekt izgradnje vjetroelektrane.

Bašić joj je , osim za “lobiranje” novac davao i za stranačke poslove. Rimac, koja po vlastitom priznanju dnevno proguta i do tri paketića žvaka, je 17. ožujka 2018. kontaktirala Bašića i prenijela mu da je sa svojima oko izbora te je od njega potom zatražila da joj pomogne jer mora zatvoriti financijsku konstrukciju. Istražitelji su u njezinu mobitelu našli i poruke upućene Bašiću 31. listopada 2018. u kojem ga je zamolila neutvrđeni novčani iznos navodeći kako u petak dolje ima izbore za mladež HDZ-a, te kako tih dana imaju veća druženja i da to trebaju posložiti i da joj je to važno.

U ovom proširenju istrage u predmetu Vjetroelektrane Uskok Rimčevu sumnjiči za primanje mita, a bivšu ministricu europskih integracija Gabrijelu Žalac da je pomagala prijateljici koristeći svoj položaj ministrice u nadzornom odboru HBOR-a posredujući da se obavi službena radnja koja se ne bi smjela obaviti. Gabrijela Žalac, koja je kao mlada glumila u videospotu za pjesmu “Ne dirajte mi ravnicu” Miroslava Škore, lani je registrirala tvrtku u Vinkovcima i pokrenula privatni posao.

Za razliku od prijateljice Josipe Rimac koja je nakon što su je lani uhitili izašla iz HDZ -a kako ne bi naštetila stranci, Gabrijela Žalac, protiv koje se vodi još jedan kazneni postupak, i dalje je u HDZ-u.