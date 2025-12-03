Rinčić: Moj ulazak u politiku bio je usmjeren na boljitak grada, a ne nužno odlasku na prosvjede

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić kazala je u srijedu da postupa odgovorno i u skladu sa svojim političkim i osobnim uvjerenjima, da je njen ulazak u politiku "bio usmjeren boljitku Rijeke, a ne nužno odlasku na prosvjede" te da antifašizam smatra civilizacijskim dosegom.

Rinčić je, odgovarajući na novinarska pitanja, rekla da "posve odbacuje insinuacije" vezane uz tvrdnje oporbe da je u nedjeljnom prosvjedu protiv fašizma u Rijeci 'odabrala neodabrati stranu' i da je to učinila kako bi stranku Most zadržala na svojoj strani zbog izglasavanja proračuna.

'Ne bih se osvrtala na prošlost, muče nas problemi građana'

Postupam odgovorno i u skladu sa svojim političkim i osobnim uvjerenjima. Ne bih se više osvrtala na prošlost, nas muče problemi građana, želimo govoriti o budućnosti, istaknula je.

Osuđujem svaki oblik nasilja koji se pojavljuje eventualno i na riječkim ulicama, koji treba, ako je bilo propusta, biti osuđen. Isto tako, vjerujem da u Rijeci ima puno više antifašista nego ih je bilo na skupu, da živjeti i raditi u duhu antifašista ne znači nužno biti na skupovima nego boriti se i na drugi način, naglasila je.

Na pitanje kako je znala da će petokraka biti na Korzu, s obzirom na to da je izjavila da se neće svrstavati ni uz ZDS ni uz petokraku, odgovorila je da nije znala, da je njezino priopćenje išlo nakon toga.

- Općenito, moj ulazak u politiku je ponajprije bio usmjeren boljitku ovoga grada, ne nužno odlasku na prosvjede i slično, a antifašizam smatram zaista demokratskom vrijednošću i civilizacijskim dosegom, borbom za ljudska prava, slobodu mišljenja i na različitost, a i borbom protiv nerada, eventualno pljačke i korupcije - kazala je.

Gradonačelnica Rinčić je na konferenciji za novinare predstavila prve izmjene i dopune proračuna za 2025., upućene Gradskom vijeću, u kojima se predlažu ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna od oko 227,4 milijuna eura, što je 0,5 više u odnosu na plan, te prihodi od oko 209,7 milijuna eura ili 1,6 posto više.

Naglasila je da su početkom mandata donesene odluke koje imaju financijski učinak pa se rebalansom planiraju sredstva za provedbu. Ponajprije se radi o financiranju troškova prijevoza za umirovljenike, nezaposlene osobe starije od 60 godina i osobe starije od 65 godina, s prebivalištem na području Rijeke.

Rinčić je izvijestila o osnivanju Operativnog tima za krizne situacije u slučaju urbanih poplava, koji će poduzimati preventivne aktivnosti, djelovati u slučaju urbane poplave i izraditi operativni plan postupanja za krizne situacije. U tim su imenovani predstavnici Rijeka plusa, Čistoće, Vodovoda i kanalizacije, Energa i Komunalnog redarstva.

Iva Rinčić rekla je da se Gradskom vijeću predlaže odluka kojom bi se tijekom blagdana omogućilo besplatno parkiranje u okolici tržnice u trajanju od 60 minuta te dodala da je riješen problem i uspostavljen prometni „zeleni val“ u središtu grada.

'Nismo zadovoljni funkcioniranjem sustava prikupljanja otpada'

Najavila i javni poziv za dodjelu kućnih kompostera, a na pitanje o prepunim kontejnerima, odgovorila je da nisu zadovoljni funkcioniranjem sustava te je stoga i raspisan natječaj za novog direktora Čistoće. Trebat će uložiti dodatne napore u edukaciju građana i implementiranja razvrstavanja otpada u cijelom gradu, kazala je.

Na pitanje što će biti s Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, s obzirom na to da se odustalo od POS-a, odgovorila je da se ona može uključiti u druge oblike rješavanja priuštivog stanovanja, da se razgovara s HBOR-om i drugim potencijalnim izvorima financiranja.

U vezi s donošenjem proračuna za 2026. kazala je da su razgovori u tijeku, da se razgovara s neformalnom većinom u Gradskom vijeću i s drugim opcijama, a smatra da je proračun dobar, pokazuje novi smjer okrenut budućnosti i novim projektima.

Na pitanje o mogućnosti da Rijeka propustiti priliku osigurati bespovratna europska sredstva za osnovnu školu na Drenovi, gradonačelnica Rinčić je odgovorila da je ugovor s izvođačem projektne dokumentacije bio potpisan, a zbog neispunjavanja obveza raskinut. Smatra da je Gradu nanesena šteta, ako se ne realizira prijava na NPPO, no, dodala je, postoje naznake za produžavanje roka za prijavu.