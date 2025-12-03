Obavijesti

News

Komentari 1
KAŽE DA POSTUPA ODGOVORNO

Rinčić: Moj ulazak u politiku bio je usmjeren na boljitak grada, a ne nužno odlasku na prosvjede

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Rinčić: Moj ulazak u politiku bio je usmjeren na boljitak grada, a ne nužno odlasku na prosvjede
11
Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić, Aleksandar Milaković i Vlado Mezak na konferenciji | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rinčić je, odgovarajući na novinarska pitanja, rekla da "posve odbacuje insinuacije" vezane uz tvrdnje oporbe da je u nedjeljnom prosvjedu protiv fašizma u Rijeci 'odabrala neodabrati stranu'

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić kazala je u srijedu da postupa odgovorno i u skladu sa svojim političkim i osobnim uvjerenjima, da je njen ulazak u politiku "bio usmjeren boljitku Rijeke, a ne nužno odlasku na prosvjede" te da antifašizam smatra civilizacijskim dosegom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić, Aleksandar Milaković i Vlado Mezak na konferenciji 02:14
Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić, Aleksandar Milaković i Vlado Mezak na konferenciji | Video: 24sata/pixsell

Rinčić je, odgovarajući na novinarska pitanja, rekla da "posve odbacuje insinuacije" vezane uz tvrdnje oporbe da je u nedjeljnom prosvjedu protiv fašizma u Rijeci 'odabrala neodabrati stranu' i da je to učinila kako bi stranku Most zadržala na svojoj strani zbog izglasavanja proračuna.

'Ne bih se osvrtala na prošlost, muče nas problemi građana'

Postupam odgovorno i u skladu sa svojim političkim i osobnim uvjerenjima. Ne bih se više osvrtala na prošlost, nas muče problemi građana, želimo govoriti o budućnosti, istaknula je.

MARŠ PROTIV FAŠIZMA Gradonačelnica Rijeke: 'Ja ne idem na skupove s maskama i zastavama propale države'
Gradonačelnica Rijeke: 'Ja ne idem na skupove s maskama i zastavama propale države'

Osuđujem svaki oblik nasilja koji se pojavljuje eventualno i na riječkim ulicama, koji treba, ako je bilo propusta, biti osuđen. Isto tako, vjerujem da u Rijeci ima puno više antifašista nego ih je bilo na skupu, da živjeti i raditi u duhu antifašista ne znači nužno biti na skupovima nego boriti se i na drugi način, naglasila je.

Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić, Aleksandar Milaković i Vlado Mezak na konferenciji
Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić, Aleksandar Milaković i Vlado Mezak na konferenciji | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na pitanje kako je znala da će petokraka biti na Korzu, s obzirom na to da je izjavila da se neće svrstavati ni uz ZDS ni uz petokraku, odgovorila je da nije znala, da je njezino priopćenje išlo nakon toga.

- Općenito, moj ulazak u politiku je ponajprije bio usmjeren boljitku ovoga grada, ne nužno odlasku na prosvjede i slično, a antifašizam smatram zaista demokratskom vrijednošću i civilizacijskim dosegom, borbom za ljudska prava, slobodu mišljenja i na različitost, a i borbom protiv nerada, eventualno pljačke i korupcije - kazala je.

SRAMOTNI INCIDENT DOZNAJEMO Jedan od huligana koji je napao antifašiste u Rijeci je Rus! Evo za što ih se tereti...
DOZNAJEMO Jedan od huligana koji je napao antifašiste u Rijeci je Rus! Evo za što ih se tereti...

Gradonačelnica Rinčić je na konferenciji za novinare predstavila prve izmjene i dopune proračuna za 2025., upućene Gradskom vijeću, u kojima se predlažu ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna od oko 227,4 milijuna eura, što je 0,5 više u odnosu na plan, te prihodi od oko 209,7 milijuna eura ili 1,6 posto više.

Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić, Aleksandar Milaković i Vlado Mezak na konferenciji
Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić, Aleksandar Milaković i Vlado Mezak na konferenciji | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Naglasila je da su početkom mandata donesene odluke koje imaju financijski učinak pa se rebalansom planiraju sredstva za provedbu. Ponajprije se radi o financiranju troškova prijevoza za umirovljenike, nezaposlene osobe starije od 60 godina i osobe starije od 65 godina, s prebivalištem na području Rijeke.

TIJEKOM PROSVJEDA Devet privedenih u Rijeci zaradili optužne prijedloge zbog 'ZDS-a' i dizanja desnice u vis
Devet privedenih u Rijeci zaradili optužne prijedloge zbog 'ZDS-a' i dizanja desnice u vis

Rinčić je izvijestila o osnivanju Operativnog tima za krizne situacije u slučaju urbanih poplava, koji će poduzimati preventivne aktivnosti,  djelovati u slučaju urbane poplave i izraditi operativni plan postupanja za krizne situacije. U tim su imenovani predstavnici Rijeka plusa, Čistoće, Vodovoda i kanalizacije, Energa i Komunalnog redarstva.

Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić, Aleksandar Milaković i Vlado Mezak na konferenciji
Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić, Aleksandar Milaković i Vlado Mezak na konferenciji | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Iva Rinčić rekla je da se Gradskom vijeću predlaže odluka kojom bi se tijekom blagdana omogućilo besplatno parkiranje u okolici tržnice u trajanju od 60 minuta te dodala da je riješen problem i uspostavljen prometni „zeleni val“ u središtu grada.

'Nismo zadovoljni funkcioniranjem sustava prikupljanja otpada'

Najavila i javni poziv za dodjelu kućnih kompostera, a na pitanje o prepunim kontejnerima, odgovorila je da nisu zadovoljni funkcioniranjem sustava te je stoga i raspisan natječaj  za novog direktora Čistoće. Trebat će uložiti dodatne napore u edukaciju građana i implementiranja razvrstavanja otpada u cijelom gradu, kazala je.   

Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić, Aleksandar Milaković i Vlado Mezak na konferenciji
Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić, Aleksandar Milaković i Vlado Mezak na konferenciji | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na pitanje što će biti s Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, s obzirom na to da se odustalo od POS-a, odgovorila je da se ona može uključiti u druge oblike rješavanja priuštivog stanovanja, da se razgovara s HBOR-om i drugim potencijalnim izvorima financiranja.

INCIDENT NA MARŠU Divljaštvo u Rijeci! Huligani su na antifašističkom maršu napali ljude u kafiću. Petero uhićenih
Divljaštvo u Rijeci! Huligani su na antifašističkom maršu napali ljude u kafiću. Petero uhićenih

U vezi s donošenjem proračuna za 2026. kazala je da su razgovori u tijeku, da se razgovara s neformalnom većinom u Gradskom vijeću i s drugim opcijama, a smatra da je proračun dobar, pokazuje novi smjer okrenut budućnosti i novim projektima.

Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić, Aleksandar Milaković i Vlado Mezak na konferenciji
Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić, Aleksandar Milaković i Vlado Mezak na konferenciji | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na pitanje o mogućnosti da Rijeka propustiti priliku osigurati bespovratna europska sredstva za osnovnu školu na Drenovi, gradonačelnica Rinčić je odgovorila da je ugovor s izvođačem projektne dokumentacije bio potpisan, a zbog neispunjavanja obveza raskinut. Smatra da je Gradu nanesena šteta, ako se ne realizira prijava na NPPO, no, dodala je, postoje naznake za produžavanje roka za prijavu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
24SATA OTKRIVAJU

Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga
SISAČKI MONSTRUM NA SUDU

Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga

Trostrukog ubojicu poznatog kao 'sisački monstrum' terete da je poticao zatvorenika iz Lepoglave da otme i ubije ljude s njegova popisa
NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'
RASTAVILI IH RATOVI

NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'

Vijest je ocu stigla kao melem na ranu dugu četrdeset godina. Nije čekao ni trenutka. Već sljedećeg dana ponovno je bio u avionu za Hrvatsku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025