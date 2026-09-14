Rinčić o divljanju autima u Rijeci: 'Moglo je završiti tragedijom. Nije gotovo...'

Ispaljivanje raketa prema policijskom kombiju i automobilima, suludo driftanje među pješacima koji ih snimaju, paljenje guma, blokiranje cesta, kružnih tokova, bakljada nasred autoceste dok ih snimaju dronovi, pa i izazivanje požara, samo su mali dio velikog problema koji su stvarali većinom stranci na ilegalnom okupljanju vozača Adria Illegal Night 26 prošlog vikenda na relaciji Krk - Rijeka.

O svemu se na Facebooku oglasila i Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke, čiju objavu prenosimo u cijelosti.

- S odmakom od nemilih događaja na riječkim prometnicama proteklog vikenda, želim jasno reći: sigurnost našega grada ne smije ovisiti o sreći. Snimke sa Škurinja, ali i drugih dijelova grada, pokazuju opasne manevre automobilima neposredno uz okupljene ljude. Nesreća u Buzinu 2023., u kojoj su ljudi teško stradali, pokazala je koliko brzo takvo ponašanje može završiti tragedijom. Činjenica da u Rijeci nije bilo ozlijeđenih jest razlog za olakšanje, no ozbiljnost ugrožavanja ljudskih života time se ne umanjuje. Odlaskom sudionika iz Rijeke ovaj događaj nije završen.

Očekujem da policija osigura i analizira dostupne snimke nadzornih kamera, snimke građana i javne objave te kroz suradnju policijskih uprava i međunarodne policijske kanale utvrdi identitet i odgovornost počinitelja. To uključuje i osobe koje su opasne vožnje i blokade organizirale ili svjesno omogućavale. Tijekom ovog tjedna dogovoren je i sastanak s nadležnom policijskom upravom. Pozivam nadležno državno odvjetništvo da se uključi i ocijeni postoje li obilježja kaznenih djela. Svatko čija se odgovornost dokaže mora snositi posljedice, bez obzira na to gdje živi i čije su registracije na automobilu.

Policijskim službenicima koji štite građane potrebni su podrška, dovoljan broj ljudi, dobra koordinacija i djelotvorne zakonske ovlasti. Očekujem odgovore o sinoćnjem postupanju, kao i jasnu procjenu onoga što treba unaprijediti. Naša je zajednička obveza iz ovog događaja izvući pouke koje će promijeniti postupanje već kod sljedeće najave opasnog okupljanja.

Zato ću Vladi i Hrvatskom saboru uputiti inicijativu za izmjene propisa kojima se sankcionira opasna vožnja i omogućuje njezino pravodobno zaustavljanje.

Predložit ću da se odredba o obijesnoj vožnji izričito proširi na driftanje, opasnu demonstracijsku vožnju i slične radnje kojima se konkretno ugrožavaju ljudi. Takvo ponašanje mora biti jasno obuhvaćeno i kada nema utrke između vozila ili prekoračenja određenog brzinskog praga. Za ozbiljnu reakciju sustava mora biti dovoljna dokazana konkretna opasnost za ljudski život, prije nego što dođe do ozljede.

Zagovaram jasne ovlasti za neposredno onemogućavanje nastavka takve vožnje, privremeno oduzimanje vozila uz brzu sudsku kontrolu te trajno sudsko oduzimanje automobila u najtežim slučajevima. Izrazito opasno ponašanje mora imati ozbiljne posljedice već pri prvom počinjenju.

Način organiziranja ovakvih okupljanja mijenja se. Pozivi se šire društvenim mrežama, lokacije se mijenjaju, a sudionici prelaze granice gradova i država. Zakoni i suradnja nadležnih službi moraju pratiti tu stvarnost. Iskustva drugih europskih država mogu nam pomoći da donesemo precizna i provediva rješenja.

S MUP-om, Policijskom upravom primorsko-goranskom i drugim nadležnim tijelima inicirat ću zajednički plan prevencije. Grad će uključiti svoje službe i raspoložive resurse. Tražit ću jasne zadatke i rokove, a građane izvijestiti o poduzetim koracima.

Rijeka mora biti grad u kojem se ljudi mogu slobodno kretati i osjećati sigurno. Na tome ću ustrajati i kada ove snimke nestanu s naslovnica - napisala je Rinčić.