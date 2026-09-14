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OGRADILI SE

Stance Adria o divljanju autima kod Rijeke: Mi nismo povezani s ilegalnim okupljanjem vozila

Piše HINA,
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Stance Adria o divljanju autima kod Rijeke: Mi nismo povezani s ilegalnim okupljanjem vozila
Foto: PU primorsko - goranska
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Stance Adria organizirala je u Jadranovu, na plaži Grabrova, 11.  i 12. rujna susret zaljubljenika u automobile i izložbu uređenih i modificiranih automobila. Iz tvrtke kažu kako na taj događaj dolaze ljudi iz cijele Europe zbog automobila, druženja i atmosfere.

Tvrtka Stance Adria iz Jadranova ispričala se u ponedjeljak građanima Rijeke, Kukuljanova i Primorsko-goranske županije zbog prometnog kaosa, buke i divljanja u noći 12. rujna i ustvrdila kako ni na koji način nije povezana s ilegalnim okupljanjem i driftanjem vozila na prometnicama.

Stance Adria organizirala je u Jadranovu, na plaži Grabrova, 11.  i 12. rujna susret zaljubljenika u automobile i izložbu uređenih i modificiranih automobila. Iz tvrtke kažu kako na taj događaj dolaze ljudi iz cijele Europe zbog automobila, druženja i atmosfere.

Pritom se ograđuju od ilegalnih okupljanja vozila proteklih dana i naglašavaju kako su danima prije incidenata pokušavali napraviti sve što mogu da se takav scenarij spriječi.

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Ističu da su za neprijavljene događaje na cestama znali i upozoravali unaprijed, a austrijska grupa TSNS još je u srpnju na svom Instagram profilu najavila da će u rujnu u Hrvatskoj organizirati „Illegal Night.“

Zbog toga su se tjedan dana prije Stance Adrie sastali s nadležnima u Crikvenici, čemu je prisustvovao i načelnik Policijske postaje Krk Dino Dolušić, pokazali su snimke takvih događaja u Italiji i objasnili što se može očekivati kod nas, te upozorili na scenarije koji su se dogodili u Kukuljanovu i Rijeci.

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U vezi divljanja automobilima u subotu u Rijeci i okolici navode kako je TSNS najavio za 12. rujna „Illegal Night“, a objavu lokacije pomaknuo s 20 na 21 sat.

Mi smo u tim grupama imali svoje ljude i stalno pratili što rade, kažu iz Stance Adrie i dodaju kako su stalno bili u kontaktu s načelnikom Dolušićem, dok su u Malinskoj bili spremni pripadnici ATJ Lučko i interventna policija.

Dogovor je bio da, čim TSNS pošalje lokaciju, policajci odmah krenu prema automobilima kako bi ih blokirali i zaustavili prije nego što počne akcija, tvrdi Stance Adria i naglašava kako je bilo vremena da se reagira jer su sve informacije bile poslane na vrijeme.

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Stance Adria navodi da su tijekom tjedna imali odličnu suradnju s policijom na Krku, pa ih je policija u subotu trebala "malo više poslušati" jer su znali što i gdje se sprema.

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