Detalji užasa u Rijeci: Mladić je izbo djevojku pa htio ubiti sebe! Susjedi u šoku: 'Čula se galama'

Čuo sam nekakvu galamu i buku. Izašao sam na vrata i vidio policiju kako lupa na vrata stana. U tom stanu godinama je živjela fina, dobra obitelj, otac, majka i sin. Sjećam ga se dok je još bio dječak. Onda je policija krenula obijati vrata, meni su rekli da se vratim u stan, da ne izlazim. Isprva nisam ni skužio, a onda sam shvatio da je cijelo stubište potpuno obliveno krvlju.

Potresno je to svjedočanstvo jednog od stanara zgrade na Trgu Republike Hrvatske, u središtu Rijeke, gdje je u subotu ujutro ubijena žena. Novi slučaj femicida potresao je cijelu Hrvatsku. Kako je policija objavila, na stubištu su našli teško ozlijeđenu ženu, pokušali su je reanimirati, ali, nažalost, neuspješno.

Policija je potom krenula prema stanu o kojem je na početku teksta govorio naš sugovornik. Unutra su našli muškarca s ozljedama na vratu. Odvezli su ga u riječku bolnicu i stavili ga pod nadzor. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o mladim ljudima, u dvadesetim godinama, a koji su bili u vezi. Iako nema službene potvrde, policija ovaj zločin tretira kao ubojstvo i pokušaj samoubojstva.

- Policija je iz stana na nosilima iznijela dečka. On nije ništa govorio, mirno je ležao - rekao nam je potreseni susjed.

Što je bio motiv ovog stravičnog ubojstva, još nije poznato. Policijski istražitelji tijekom cijelog dana pretraživali su stubište, stan i razgovarali sa stanarima, kojih u zgradi nema mnogo. Većinom su ondje poslovni prostori. U zgradi se nalazi i poznati riječki kafić Pommery, čija djelatnica je svjedočila stravičnom zločinu. Sve nam je rekao vlasnik kafića.

- Ubojstvo je bilo u našoj zgradi, samo vrata do našega kafića. Moja je djelatnica svemu svjedočila, u šoku je. Došao sam kasnije, ali sve mi je ispričala. Žena je ležala izbodena na stubištu - prepričavao nam je u dahu.

Otkriva kako je sve alarmirao radnik iz Nepala.

- Ženu je na stubištu našao strani radnik. On je istrčao iz ulaza i vikao je da je izbodena žena, zazivao je pomoć. Vrlo brzo došla je Hitna, koja je našla djevojku kako leži u krvi. Govorili su da je nekoliko puta ubodena - rekao nam je vlasnik kafića i dodao da je sve to potreslo njegovu djelatnicu, koja nije mogla nastaviti raditi.

- Ja sam vidio kad je policija vodila mladića. Bio je izrezan. Dok je trajao očevid, ovdje je na kavi bio i jedan čovjek. Taj čovjek bio je djed tog mladića. Čovjek je ostao u šoku kad je shvatio što se zbiva. Slučajno se ovdje našao. Govorio je kako je njegov unuk dobar i miran dečko. Čovjek nije mogao doći k sebi - dodao je.

Od državnog odvjetnika koji je rukovodio očevidom doznajemo da su tijelo nesretnice odvezli na obdukciju, nakon čega će biti poznat točan uzrok smrti. Potvrdio je da je riječ o mlađim osobama.

- Dinamički dio očevida je gotov, a sad se radi na rekonstrukciji događaja i motivu ubojstva, koje je počinjeno hladnim oružjem, a koje je pronađeno na mjestu ubojstva - kazao je državni odvjetnik Darko Karlović.