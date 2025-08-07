Rinčić vlada u Rijeci uz podršku: 'Svjesna sam da neće biti lako'

Robert Kurelić novi je predsjednik Gradskog vijeća Rijeke. Dobio je 16 glasova vijećnika, a protiv je bilo 9. Time je iz trećeg pokušaja konstituirano Gradsko vijeće Grada Rijeke i izbjegnuti su izbori. U 16 glasova "za" nalazi se 11 vijećnika s liste Ive Rinčić, tri vijećnika s liste Marka Filipovića i dva vijećnika Mosta. Na prve dvije konstituirajuće sjednice je gradonačelnici Rijeke Ivi Rinčić za većinu nedostajao jedan glas. Ona je govorila da neće koalirati ni sa SDP-om, ni s HDZ-om, ni s listom bivšega gradonačelnika Marka Filipovića. No matematika nije bila na strani takvog scenarija. Njenih 11 vijećnika trebalo je još pet ruku za formiranje većine. Dobila je glasove samo dvoje vijećnika Mosta i dvoje Filipovićevih ljudi. Treći Filipovićev čovjek, Stefan Mataja Mafrici, odbio je dati podršku.

U trećem pokušaju formiranja Gradskog vijeća, kako bi se izbjegli novi izbori, ključni glas za izbor Kurelića bio je Stefan Mataja Mafrici, koji je prva dva puta bio protiv. Svoj potez opravdao je interesom građana.

- U protekla dva pokušaja izbora trebali smo naći konstruktivno rješenje, a za neuspjeh je krivica u prvom redu na većinskoj koaliciji - rekao je Mafrici.

Sad je, kaže, podržao Kurelića kako bi se otklonila opasnost od ponavljanja izbora i zastoja koji bi to donijelo, a upozorio je da bi mogući tehnički gradski proračun doveo u pitanje osjetljive skupine građana. HDZ je tijekom glasanja izašao iz vijećnice.

Gradonačelnica Rijeke, Iva Rinčić, nada se konstruktivnoj suradnji većine na dobrobit Riječana.

- Mi nemamo nikakvu formalnu koaliciju niti stabilne velike koalicije. Očekujem od drugih vijećnika da se uključe s ciljem kvalitetnog upravljanja Rijekom. Očekujem da će od točke do točke razvijati stvari, programsku suradnju i tu su svi više nego dobrodošli - rekla je Rinčić.

Svjesna je da neće biti lako. Osvrnula se i na pregovore koji su, kaže, mogli biti bolji i transparentniji.

- Naglašavam da nisu vođeni ni zbog čijeg osobnog interesa, već za boljitak Rijeke. Pozivam sve na nastavak razgovora i dogovore u vezi s projektima, kao i na dogovor oko kreiranja proračuna. Važno je da imamo funkcionalno Gradsko vijeće, ali pri tom nemamo koaliciju, već smo se usuglasili oko projekata. Mogu najaviti da nas očekuje vrlo radna jesen - poručila je gradonačelnica Rinčić.