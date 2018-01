Rita je odbila jesti čips jer još uvijek misli da ima slabo srce

Rita je skinuta s respiratora. Probudila se i prvo što je rekla bilo je: ‘Mama, ja sam žedna, molim te daj mi vode ili soka’. Objasnili smo joj da je dobila novo srce. Sretna je i u potpunosti svjesna što se događa, rekla nam je Ritina (4) mama Dina Duratović Knežević (34).

Iako je subotnja transplantacija srca u KBC-u Zagreb prošla u redu, Rita je i dalje na intenzivnoj njezi. Tamo će biti još koji dan, dok liječnici ne budu potpuno sigurni da joj je tijelo prihvatilo srce.

Traže podstanarski stan

Dobro surađuje s medicinskim sestrama, bez pogovora sluša sve što joj kažu.

- Dok je Rita čekala transplantaciju, nije smjela jesti ništa slano. Rekla sam joj da ću joj kupiti čips ili grickalice koje poželi, no ona me brižno upozorila: ‘Ali, mama, pa znaš da ne smijem jesti slano’ - rekla nam je Dina. Kako je obitelj iz Siska, na Facebooku su objavili kako bi unajmili trosobni stan na području Prečkog, Jaruna, Vrbana ili Španskog u kojemu bi Rita imala svoju sobu, jer jedno vrijeme mora biti u izolaciji i kontroliranim uvjetima.

Treba vremena za oporavak

Dan prije ugrađeno joj je mehaničko srce, no pred kraj operacije stigla je informacija da za nju u Beču postoji pravo srce. U subotu ujutro prevezeno je zrakoplovom Hrvatske vlade.

- Sad je stabilno i dobro se oporavlja. Ali bez euforije, riječ je o vrlo složenom zahvatu i trebat će vremena za njezin oporavak jer je u roku od 20-ak sati bila podvrgnuta dvama zahvatima - rekao je Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb, naglasivši da je operacija trajala oko pet sati.

Kirurg koji je operirao Ritu: Sve je i predobro

Foto: Nova TV

Darko Anić, kirurg koji je transplantirao srce četverogodišnjoj djevojčici Riti u KBC-u Zagreb rekao je za Novu TV da je posao presađivanja srca kao i svaki drugi, ali morate biti profesionalac:

- To je naš posao. Mislim da bi i vi rado znali da vam je operater čovjek koji je staložen, koji ne podliježe emocijama. Znamo da sve emocije utječu na pravo na rasuđivanje. To je posao kao svaki drugi. Znamo da to moramo napraviti i to smo napravili. Rita nije ni najmlađa, ni najstarija kojoj smo radili transplantaciju. Najmlađe je dijete bilo staro par dana, imalo je 800 grama. To je posao kao svaki drugi, morate biti profesionalac.

Za malu Ritu kaže da je jako dobro:

- Ja je čujem, ona je tu s druge strane i smije se. Stvarno ide jako dobro, to vjerojatno sve zanima. Ide zapravo i predobro, mimo očekivanja. Uvijek kod transplantacije sve ide malo sporije. Moramo paziti na sve. Ona će sigurno još neko vrijeme biti u bolnici, dok ne posložimo lijekove koje treba uzimati, onda će tek moći ići doma.