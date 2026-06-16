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UPITNA KVALITETA NASTAVE

Roditelji i učenici IV. gimnazije nezadovoljni: 'Izgubili smo pola nastave zbog dijeljenja škole'

Piše 24sata,
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Roditelji i učenici IV. gimnazije nezadovoljni: 'Izgubili smo pola nastave zbog dijeljenja škole'
Zagreb: Svečano otvorenje odgojno-obrazovnog kompleksa Kajzerica | Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Roditelji i uprava IV. gimnazije tvrde da dugogodišnje dijeljenje zgrade sa Školom primijenjene umjetnosti i dizajna ostavlja ozbiljne posljedice na nastavu. Iz Grada poručuju da obnova kreće tijekom ljeta

U IV. gimnaziji u Zagrebu raste nezadovoljstvo roditelja i djelatnika škole koji tvrde da učenici već godinama nastavu pohađaju u otežanim uvjetima zbog dijeljenja prostora sa Školom primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD), čija je zgrada oštećena u potresu. Davor Pihir, otac učenice trećeg razreda, kaže da budući maturanti nemaju uvjete kakve bi trebali imati uoči državne mature, javlja Dnevnik.hr. - Škola organizira dodatne pripreme iz matematike i hrvatskog, ali učenici nemaju dovoljno prostora jer ga moraju dijeliti s drugom školom - rekao je. Ravnateljica Sonja Kamčev Bačani upozorava da problem ne utječe samo na pripreme za maturu.

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- Ograničeni smo u provođenju izvannastavnih aktivnosti, fakultativne nastave i dvojezičnih programa. Osim toga, nastavni sat godinama je skraćen s 45 na 40 minuta, što je sigurno ostavilo posljedice na kvalitetu nastave - istaknula je.

U školi podsjećaju da je privremena odluka kojom je ŠPUD dobio prostor IV. gimnazije istekla još u rujnu 2022. godine. Članica Školskog odbora Marija Strojin tvrdi da su učenici zbog takvog modela rada izgubili čak jedno polugodište nastave.

Iz Grada Zagreba odgovaraju da je projekt obnove ŠPUD-a završen, izvođač odabran, a početak radova očekuje se tijekom ljeta. Dodaju i da će se od sljedeće školske godine nastavni sat u IV. gimnaziji ponovno održavati u trajanju od 45 minuta.

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No roditelji nisu zadovoljni takvim odgovorima. Predsjednik Vijeća roditelja Josip Kelemen smatra da se problem predugo odgađa.

- Zagrebačka Arena izgrađena je za manje od dvije godine, a obnova ŠPUD-a još nije riješena. Smatram da se situacija u IV. gimnaziji godinama nije dovoljno ozbiljno shvaćala - rekao je.

Roditelji traže da ŠPUD prestane koristiti prostor gimnazije te da se ukine dvosmjenska nastava. Iz Grada podsjećaju kako se nastava u dvije smjene provodi u 39 od ukupno 56 zagrebačkih srednjih škola.

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Od Škole primijenjene umjetnosti i dizajna komentar je također zatražen, no odgovor do zaključenja priloga nije stigao.

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