Roditelji o misterioznoj smrti sina i njegovih prijatelja: 'Willis ih je drogirao i ostavio da umru'

Obitelj jednog od trojice muškaraca koje su pod misterioznim okolnostima pronašli mrtve u dvorištu njihovog prijatelja, izjavila je da ih je prijatelj možda drogirao i ostavio da umru, piše New York Post.

Tu je neutemeljenu optužbu iznio otac Rickyja Johnsona iako su policajci jasno dali do znanja da smrti ne tretiraju kao ubojstva ili nasilne smrti te su naglasili da još nije poznato je li smrt muškaraca nastupila kao posljedica alkohola ili droga.

Jordan Willis, prijatelj koji je dva dana proveo u kući iza koje su pronašli tijela, inače cijenjeni znanstvenik koji se bavi HIV-om, također je odlučno negirao umiješanost u smrt njegova tri prijatelja. Tvrdi da je dva dana spavao u kući sa slušalicama u ušima, zbog čega nije otvarao vrata obiteljima preminulih.

Ricki Johnson stariji je rekao za Fox News Digital da njegov 38-godišnji sin nije neodgovoran i da ne bi izašao na snijeg bez kaputa pa se onda smrznuo zajedno sa svojim prijateljima, Davidom Harringtonom (37) i Claytonom McGeeneyjem (36).

Foto: Facebook

- Vjerujem da ih je drogirao, izvukao van i čekao dva dana da pozove policiju- rekao je Johnson stariji o Willisu, čiji je odvjetnik tu tvrdnju nazvao 'smiješnom'.

- Možda se drogirao i slično u prošlosti, ali ne vjerujem da su se sva trojica drogirala i pala mrtva u tom dvorištu- rekao je Johnson o svom sinu, ocu troje djece.

- Neću reći da tijekom utakmice nije popio piće. Ali nije bio neodgovoran- tvrdi je za svog sina, čiji je kaput ostao u iznajmljenoj kući u kojoj su prijatelji gledali utakmicu.

- Govorite o tri odrasla čovjeka. Da je bio vani i samo se smrzavao kao što su rekli, mogao je nogom razbiti prozor da uđe u kuću- nastavio je otac.

Johnsonova majka, Norma Chester, podijelila je istu teoriju, pri čemu je naglasila da je to samo 'njezino mišljenje', a ne temeljeno na konkretnim dokazima.

- To su bili odgovorni ljudi. Kako mogu izaći na dvorište i smrznuti se na smrt, svo troje? Willis se voli hvaliti kako je pametan, on je znanstvenik. Mislim da je on nešto smislio i dao svoj trojici muškaraca- rekla je.

- Kako se ovo moglo dogoditi?

Policijska uprava Kansas Cityja ponovila je da ne sumnjaju na nasilne smrti dok detektivi još uvijek čekaju obdukciju i toksikološka izvješća.

- Ovaj slučaj se 100% ne istražuje kao ubojstvo- rekao je Jake Becchina za Fox News Digital.

Foto: Facebook

Willisov odvjetnik John Picerno također je odmah odbacio ludu teoriju roditelja pokojnog.

- To je smiješno. On je znanstvenik, i nekako je on kriv? To je mišljenje koje nije utemeljeno na činjenicama- rekao je odvjetnik

Picerno je nadalje naglasio da su Willis i žrtve bili bliski prijatelji.

- Nema navoda o bilo kakvom neprijateljstvu između Jordana i njegova tri prijatelja. Ljudi žele nagađati, međutim nije da je itko ikada nazvao policiju i rekao: 'Bojimo se tog Jordana'- dodao je.

- Razumijem da su ljudi tužni, ali to nije izgovor za neutemeljene optužbe.

Podsjetimo, Johnson, Harrington i McGeeney pronađeni su mrtvi iza kuće koju je iznajmio Willison 9. siječnja, dva dana nakon što su se okupili gledati Chiefse kako se bore protiv Los Angeles Chargersa.

Obitelj i prijatelji žrtava rekli su da ih je Willis, kada su policajci stigli u kuću, dočekao na vratima u boksericama s praznom čašom za vina u ruci.

U prethodnom intervjuu za The Post, Picerno je rekao da je njegov klijent 'spavao na kauču' dok je rodbina dva dana bjesomučno pokušavala pronaći žrtve.

- Spavao je. Spavao je na kauču. Posljednje sjećanje koje ima je kako su otišli kroz ulazna vrata, on ne zna što se dogodilo s njima-rekao je Picerno.

Odvjetnik je kasnije za Fox News Digital rekao da Willis nije čuo da netko kuca na vrata jer je spavao sa slušalicama i glasnim ventilatorom.