Romi iz Međimurja: 'Pročelnica nam je rekla da nije Romkinja, napravila je to zbog izbora'

Članovi Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije zgroženi su otkako se počelo pričati da je pročelnica Međimurske županije Maja Odrčić Mikulić navodno 'preko noći' postala Romkinja. Kako doznajemo, pročelnica upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava navodno se deklarirala kao Romkinja jer će po prvi put od osamostaljenja Republike Hrvatske romska zajednica imati priliku izabrati zamjenika župana iz svojih redova.

Elvis Kralj iz Vijeća romske nacionalne manjine tvrdi da su pročelnicu pozvali na kavu te da je priznala kako zapravo nije Romkinja već da se deklarirala tako zbog predstojećih lokalnih izbora.

- Sjeli smo s njom na kavu nakon što smo čuli glasine. Otvoreno smo je pitali ima li veze s nama Romima. Priznala je da nema, već da je promjenu napravila ciljano zbog kandidature. Rekli smo joj da ne želimo niti ćemo je podržati - kaže Kralj, koji će joj, ako se kandidira, biti protukandidat. Smatra da osim što krši zakon, njezin čin šalje poruku da među Romima nema kandidata s vizijom. Romska zajednica smatra da ovakvim potezima politička participacija nacionalnih manjina gubi smisao umjesto da osigura stvarnu zastupljenost, koristi se za ostvarenje osobnih ciljeva.

Za ovu priču je bitno napomenuti da su plaće župana i njihovih zamjenika znatno porasle nakon vladine povišice u ljeto 2024. Plaća zamjenika župana sada je u rangu državnog tajnika. Primjerice, Josip Grivec, aktualni zamjenik Posavca, ima plaću 3539 eura neto.

Kralj sumnja da iza poteza pročelnice stoji nešto više od same plaće.

- Uvjereni smo da je riječ o nečem većem. A vjerujemo da je u sve bio upućen i župan Posavec - zaključuje Kralj.

'Imam na to pravo'

Kad je informacija prošli tjedan stigla i do nas, kontaktirali smo župana Matiju Posavca, no on nam je rekao kako o tome nema saznanja. Pokušali smo dobiti potvrdu glasina i od same pročelnice, no nije nam konkretno odgovorila.

- Danas ne radim, imam obaveze pa ne mogu razgovarati. Možemo se čuti drugi tjedan - kratko nam je tad poručila. Iako smo je pokušali kontaktirati i kasnije, više nam se nije javljala. Za Međimurski.hr je pak izjavila kako "ima pravo mijenjati nacionalnost'.

- Mislim da je moje pravo da promijenim svoju nacionalnost i da tako ispunjavam preduvjete za kandidaturu za zamjenicu župana iz redova romske nacionalne manjine, a o njihovim problemima znam puno i mogu pomoći! Ja nisam političarka i ne zanima me politička fotelja. Župan Posavec ne zna ništa o mojoj promjeni nacionalnosti ni o kandidaturi za zamjenicu župana iz redova romske nacionalne manjine - bio je odgovor pročelnice za Međimurski.hr.

Pročelnicu i njen šef župan Posavec i dalje se ne oglašavaju o ovom skandaloznom činu.