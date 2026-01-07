Obavijesti

NE MISLE ODUSTATI?

Rubio će se zbog Grenlanda sastati s danskim dužnosnicima

Rubio će se zbog Grenlanda sastati s danskim dužnosnicima
Bijela kuća izjavila je u utorak da Trump raspravlja o opcijama za stjecanje strateški važnog arktičkog otoka, uključujući potencijalno korištenje američke vojske, unatoč europskim prigovorima.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u srijedu da će se sljedeći tjedan sastati s danskim dužnosnicima, ali nije dao naslutiti da bi Washington mogao odustati od plana američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme kontrolu nad Grenlandom.

Američki vojni napad na Caracas u subotu, u kojem je zarobljen venezuelski predsjednik Nicolas Maduro, ponovno je izazvao zabrinutost Danske i njezinih europskih saveznika da bi se Grenland mogao suočiti sa sličnim scenarijem.

"Sastat ću se s njima sljedeći tjedan. Tada ćemo voditi te razgovore", odgovorio je Rubio na pitanje o ponudi Kopenhagena za razgovor o tom autonomnom danskom teritoriju.

Upitan planira li Trump da Sjedinjene Države kupe Grenland, Rubio je rekao da je to oduvijek bila predsjednikova namjera.

No "ako identificira prijetnju nacionalnoj sigurnosti, svaki predsjednik zadržava mogućnost da se s tim suoči vojnim sredstvima."

Trump, koji je prvi put iznio ideju o preuzimanju kontrole nad Grenlandom 2019. tijekom svog prvog predsjedničkog mandata tvrdi da je otok ključan za američku vojnu strategiju i da Danska nije učinila dovoljno da ga zaštiti.

SAD i Danska su članice NATO-a i američka vojna aneksija Grenlanda mogla bi ugroziti opstojnost najjačeg vojnog saveza formiranog nakon Drugog svjetskog rata, ističe Reuters.

