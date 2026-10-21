Rubio demantirao da SAD koči Starlink u Ukrajini: Witkoff ide Putinu s porukama Zelenskog!

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u srijedu da je sastanak posebnog američkog izaslanika Stevea Witkoffa s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem bio pozitivan te da će Witkoff o ishodu razgovarati s Rusijom. Rubio je također ponovio da Washington nije ograničio pristup Ukrajine sustavu Starlink tvrtke SpaceX - satelitskoj mreži ključnoj za ukrajinske ratne napore - čime je opovrgnuo izvještaje prema kojima je američka vlada sudjelovala u usporavanju te usluge za ukrajinsku vojsku.

Zelenskij je u utorak otputovao u Oslo na sastanak s Witkoffom, u trenutku kada Ukrajina nastoji popraviti odnose sa SAD-om, opterećene napetostima oko američke vojne pomoći, razmjene obavještajnih podataka i pristupa Ukrajine vojnoj verziji Starlinka.

Witkoff će se u srijedu sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Tijekom posjeta Indiji, Rubio je novinarima u Mumbaiju rekao da Witkoffovi razgovori s ukrajinskim čelnikom nisu donijeli nikakva iznenađenja.

„Sada, naoružan tim idejama, može otići u Sankt Peterburg, iznijeti ih ruskoj strani, pa ćemo vidjeti možemo li postići kakav napredak”, rekao je.

Govoreći o Starlinku, izjavio je: „Ono što mogu sa sigurnošću reći jest da predsjednik Sjedinjenih Država, kao ni itko drugi u našem sustavu, nikada nije zatražio nikakve izmjene tog sustava.”

„Ne možemo upravljati privatnom tvrtkom niti diktirati odluke koje ona donosi ili ne donosi”, dodao je.

„Nije mi poznato jesmo li unaprijed znali za tu odluku... ali to je nebitno. Ključno je da je način korištenja njihove opreme reguliran privatnim komercijalnim ugovorom... Stoga ćemo nastaviti pratiti situaciju i baviti se tim pitanjem.” Elon Musk, izvršni direktor SpaceX-a, prošlog je tjedna izjavio da, budući da su sustavi u vlasništvu i pod kontrolom američke vlade, o svim ograničenjima brzine ili korištenja odlučuju američka vojska ili američki predsjednik.

Sjedinjene Države su, za vrijeme mandata predsjednika Donalda Trumpa, uglavnom prestale izravno isporučivati ​​oružje Ukrajini, no dopuštaju europskim zemljama da u ime Kijeva kupuju američko naoružanje u sklopu programa poznatog kao „Popis prioritetnih potreba Ukrajine”.

Također su osigurale obavještajne podatke i tehnologiju s kojima se Europa ne može mjeriti.