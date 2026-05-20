Rubio dolazi na sastanak šefova diplomacije NATO-a u Švedsku

Američki državni tajnik Marco Rubio ovog će tjedna otputovati u Švedsku na sastanak ministara vanjskih poslova NATO-a gdje će razgovarati o potrebi za " većim dijeljenjem tereta" unutar saveza, a nakon toga posjetit će Indiju, priopćio je u utorak State Department. Rubio će 22. svibnja posjetiti Helsingborg i „razgovarati o potrebi za povećanim ulaganjima u obranu i većim dijeljenjem tereta unutar saveza”, rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott u priopćenju. Također će se sastati s kolegama iz Arktičkog vijeća kojeg, uz SAD, čine Kanada, Danska, Norveška, Švedska, Finska i Island, kako bi razgovarali o „zajedničkim gospodarskim i sigurnosnim interesima”, rekao je Pigott.

Trumpova administracija više je puta kritizirala članice NATO-a zbog nedovoljnog doprinosa zajedničkim vojnim naporima. Napetosti su se dodatno produbile nakon što su europske zemlje odbile poslati brodove za osiguranje Hormuškog tjesnaca te zbog Trumpova ranijeg prijedloga o preuzimanju Greenlanda.

Europski čelnici složili su se da Europa treba preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost. Zemlje NATO-a prošle su godine postavile nove ciljeve potrošnje: 3,5% BDP-a za osnovnu obranu i dodatnih 1,5% za šire mjere poput kibernetičke sigurnosti, infrastrukture i logistike.

Rubio nakon toga putuje u Indiju u kojoj će boraviti od 23. do 26. svibnja gdje će glavne teme biti energetska sigurnost, trgovina i obrambena suradnja.

Trump i indijski premijer Narendra Modi imali su dobre odnose tijekom Trumpova prvog mandata, no odnosi su zahladili nakon što je Indija prošle godine pogođena nekim od najviših američkih carina, od kojih su mnoge kasnije ukinute. Dvije zemlje sada rade na trgovinskom sporazumu kojim žele izbjeći dodatna povećanja carina.

U razgovorima koji su Trump i Modi imali u travnju obojica su naglasili važnost da se Hormuški tjesnac održi otvorenim i sigurnim, a kroz koji prolazi 40 posto indijskog uvoza sirove nafte.