NAKON KRITIKA TRUMPA

Španjolski premijer Sanchez: Ostajemo u NATO savezu, ali u okviru međunarodnog prava...

Piše HINA,
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Sánchez je jedan od najoštrijih kritičara u Europi američko-izraelskog rata protiv Irana zbog čega ga je američki predsjednik Donald Trump nekoliko puta verbalno napao.

Španjolski premijer Pedro Sánchez u petak je odgovorio da će njegova zemlja i dalje biti u NATO-u nakon što su mediji izvijestili da SAD razmišlja o suspenziji njezina članstva u tom vojnom savezu. "Španjolska je odana članica saveza koja ispunjava svoje obveze, ali u okviru međunarodnog prava“, rekao je Sánchez novinarima na samitu EU-a na Cipru.

EU leaders discuss Iran crisis and Middle East with regional partners in Cyprus
Britanska novinska agencija Reuters izvijestila je ranije tijekom dana da se u Pentagonu širi bilješka koja predlaže mjere protiv članica NATO-a koje nisu podržale američku vojsku u ratu protiv Irana.

U slučaju Španjolske, u e-mailu se spominje suspenzija njenog članstva na inicijativu SAD-a, vodeće zemlje u savezu.

"Mi ne radimo na temelju e-mailova, radimo temeljem službenih dokumenata i stavovima koje u ovom slučaju zauzme vlada SAD-a“, rekao je španjolski premijer.

"Stav španjolske vlade je jasan: apsolutna suradnja s saveznicima, ali uvijek unutar okvira međunarodnog prava“, ponovio je.

Vlada u Madridu opisala je rat protiv Irana kao "nelegalan" i suprotan međunarodnom pravu pa je zabranila SAD-u korištenje vojnih baza na jugu zemlje za napade na tu zemlju. Također je zatvorila svoj zračni prostor za američke vojne zrakoplove koji sudjeluju u napadima.

U internoj komunikaciji Pentagona se spominje i Ujedinjeno Kraljevstvo koje bi moglo izgubiti podršku SAD-a u sporu oko Malvinskih (Falklandskih) otoka oko kojih je u sporu s Argentinom nakon rata iz 1982.

London je u početku također bio zabranio korištenje vojnih baza u svojoj zemlji za napade na Iran. 

