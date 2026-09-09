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AMERIČKI DRŽAVNI TAJNIK

Rubio o britanskim sankcijama: 'Nećemo raditi ono što oni rade'

Piše HINA,
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Rubio o britanskim sankcijama: 'Nećemo raditi ono što oni rade'
Foto: Brendan Smialowski
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Dvanaest zapadnih zemalja, među njima i Britanija i Francuska, u zajedničkoj je izjavi objavilo namjeru o sankcioniranju trgovine s izraelskim naseljima

Američki državni tajnik Marco Rubio u utorak je osudio "napetosti na okupiranoj Zapadnoj obali" između izraelskih doseljenika i palestinskog stanovništva, ali je isključio američke sankcije usporedive s onima koje je, među ostalim, najavilo Ujedinjeno Kraljevstvo u vezi s izraelskim naseljima.

"Očito je da nećemo raditi ono što oni rade", rekao je Rubio u zračnoj luci Miami, odlazeći na turneju po Latinskoj Americi, kada su ga novinari pitali o britanskim sankcijama.

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"No dijelimo cilj stabilnosti. Ne želimo vidjeti porast nasilja, sukoba ili napetosti na Zapadnoj obali u tako osjetljivom trenutku u regiji", dodao je.

"Vjerujemo da to ima implikacije i na našu sposobnost da postignemo napredak u vezi s Gazom i planom od 20 točaka kao i u pogledu mira na granici kojemu smo duboko predani", pojasnio je američki državni tajnik.

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Dvanaest zapadnih zemalja, među njima i Britanija i Francuska, u zajedničkoj je izjavi objavilo namjeru o sankcioniranju trgovine s izraelskim naseljima, kazavši da je nasilje doseljenika "dosegnulo neviđene razmjere" te je ocijenilo da "potezi koje je poduzela izraelska vlada na Zapadnoj obali potkopavaju mogućnost rješenja o dvjema državama", izraelskoj i palestinskoj.

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