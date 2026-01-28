'Ruke su nam glavni alat, iako tehnologija stalno napreduje'

Na Zagrebačkom velesajmu u paviljonima 7 i 7A otvoren je 11. Zagrebački obrtnički sajam – sajam zanimanja (ZOS), najveća manifestacija te vrste u regiji, koja već jedanaestu godinu zaredom mladima približava obrtnička i strukovna zanimanja. Dvodnevni sajam, koji se održava 28. i 29. siječnja, okupio je učenike osnovnih škola, njihove roditelje, nastavnike, obrtnike te obrtničke i strukovne škole na jednom mjestu.

Zagrebački obrtnički sajam organizira Obrtnička komora Zagreb, a cilj mu je motivirati učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola da razmisle o upisu u strukovna zanimanja koja vode izravno prema zapošljavanju. Ove godine na sajmu se predstavlja gotovo 60 različitih obrtničkih i strukovnih zanimanja, a sudjeluje 25 obrtničkih i srednjih strukovnih škola s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Očekuje se više od 11.000 učenika, dok je kroz dosadašnja izdanja sajma prošlo više od 35.000 djece.

- Želimo mladima pokazati da obrtništvo nije alternativa, nego ravnopravan i kvalitetan izbor karijere - rekao je predsjednik Obrtničke komore Zagreb Antun Trojnar. Istaknuo je kako interes mladih za obrtnička zanimanja iz godine u godinu raste.

- Lani nas je posjetilo više od 6000 djece, a ove godine taj broj još raste. Djeca nam dolaze iz cijele Hrvatske kako bi vidjela kako obrtništvo izgleda u praksi - rekao je Trojnar.

Podršku manifestaciji dao je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je naglasio kako će Grad Zagreb i ubuduće financijski podržavati strukovna zanimanja i obrazovanje koje odgovara stvarnim potrebama tržišta rada.

Jedan od ključnih razloga uspjeha sajma, ističu organizatori, jest koncept "djeca djeci". Zanimanja ne predstavljaju promotori, već učenici strukovnih škola uz pomoć svojih nastavnika i obrtnika kod kojih obavljaju praksu. Glavni koordinator sajma Zoran Brdar, obrtnik s više od 30 godina iskustva, u organizaciju je uključen od samih početaka.

- Djeca koja već pohađaju strukovne škole prezentiraju zanimanja učenicima osmih razreda. Sve pokušavamo prikazati na njima zanimljiv i razumljiv način - rekao je Brdar. Dodaje kako ZOS nije samo informativni sajam, već ogledalo stvarnog stanja na tržištu rada koje godinama upozorava na nedostatak kvalificiranih majstora.

Na sajmu se, uz tradicionalna zanimanja poput zidara, keramičara, frizera, kuhara i konobara, predstavljaju i suvremene struke poput automehatroničara, CNC operatera i tehničara za električne strojeve s primijenjenim računalstvom.

- Koliko god tehnologija napredovala, ruke su i dalje osnovni alat. Nedostatak majstora je zapravo velika prilika - rekao je Brdar.

Ulaz na sajam je besplatan, a Obrtnička komora Zagreb osigurala je i besplatan prijevoz za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola.