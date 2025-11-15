Obavijesti

NA PUTU ZA BIH

Sramotna poruka rumunjskih huligana. Navratili do Srbije: 'Ratko Mladić je europski heroj'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X/screenshot

Kršćanska Europa se stoljećima branila krvlju naših vladara i nećemo prihvatiti da izgubimo svoj kršćanski europski identitet. Živjela Srbija, živjela Rumunjska, napisali su Rumunji.

'Rumunj ima tri brata: Dunav, šumu i Srbina' znaju reći srpski nogometni huligani. Zato ne čudi činjenica da su rumunjski navijači prije gostovanja njihove reprezentacije u Zenici svratili do hrama Svetog Save u Beogradu. Ispred hrama su razvili sramotni transparent: "Mladić, europski heroj. Muslimane svodi na nulu." 

Oglasili su se i priopćenjem u kojem naglašuju bratske odnose sa Srbima.

 - Na putu za Zenicu posjetili smo srpsku braću kako bismo poslali zajedničku poruku, kojom želimo poslati signal za uzbunu. Kršćanska Europa se stoljećima branila krvlju naših vladara i nećemo prihvatiti da izgubimo svoj kršćanski europski identitet. Živjela Srbija, živjela Rumunjska - napisali su Rumunji.

Na Bilinom polju večeras BiH u 20:45 igra protiv gosta iz Bukurešta, a na utakmici očekuje se oko 700 gostujućih navijača.

