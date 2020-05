Runda na Plenkija: Zadužit će se da dijele novac pred izbore

Najviše se laže prije izbora, prije braka i nakon lova. Omiljena je to poštapalica dugovječnog političkog lisca Milana Bandića koju je uspio doktorirati, pa na kraju i priznati: “Obećavam onoliko koliko mi je potrebno za pobjedu”.

To što ne ostvari projekte ili što prije izbora spusti cijenu parkinga, a onda poslije izbora digne cijene i nije važno. Spustit će ih opet prije izbora i obećati ponovno. Vlada Andreja Plenkovića zna da su joj ovi izbori ključni i zato ćemo na izbore u roku od mjesec i pol. Dok još vrijede darovi koje su darovali gospodarstvu u korona krizi. Ali to nije sve. Iako državni prihodi padaju, Vlada nije smanjila potrošnju, nije provela neke reforme, nego planira potrošiti i dalje rekordnih 147 milijardi kuna. A pokušat će zadovoljiti sve kako bi ostvarili svoj plan od barem 60 mandata na izborima. Kako će to pokriti? Zaduživanjem.

Predizborni darovi su već krenuli, a njima se planira pokriti sporost, nečinjenje ili čisto birokratiziranje. Najbolji primjer za to je što zakon o obnovi nakon potresa nije donesen ni dva mjeseca nakon katastrofe. U verziji koja je puštena u javnu raspravu stoji da će država pomoći i sufinancirati obnovu, ali se ne zna s koliko novca i nema točnih kriterija. Vlasnici moraju čekati i vjerovati da će im država pomoći.

Ali zato država daje 20.000 kuna svakom kućanstvu za hitne radove i ugradnju kondenzacijskih bojlera, iako je pitanje zašto obveza njihove ugradnje nije suspendirana za one čiji su stanovi uništeni. To će stajati 141 milijun kuna. Vlada je odlučila plaćati i najam za sve one koji nemaju drugu nekretninu za život, što je jučer predstavio Plenković. Vlada plaća i najam stanova po kriteriju 70 kuna za kvadrat. Samac može dobiti novac za najviše 35 kvadrata, a svakim članom obitelji sufinancira se još deset kvadrata. To će Vladu stajati više od 50 milijuna kuna do rujna sljedeće godine. Iako su stanovnici Krka i Kvarnera godinama prosvjedovali da se napokon ukine cestarina za Krčki most, resorni ministri, uključujući i posljednjeg Olega Butkovića, to nisu uradili i tvrdili su da je to nemoguće.

Do ovih izbora. Sad je Butković obećao ukidanje već na ljeto ili jesen. Ipak je to njegova izborna jedinica. A svaki glas je važan. Također, ovo ljeto neće biti ni poskupljenja cestarine za autoceste od deset posto, novinu koju je uvela ova Vlada. No najveći novac je u paketu pomoći gospodarstvu pogođenom epidemiološkom krizom. Za isplatu prvo 3250 kuna, a kasnije i 4000 kuna po radniku osigurano je više od šest milijardi kuna. Zadnje isplate idu do 15. lipnja za svibanj. Nezgodno se to poklapa s mogućnošću da taman pred izbore krene val otkaza za one koji više neće moći zadržati radnike. Zato će vjerojatno taj paket pomoći biti produljen, ali će biti i nešto stroži kriteriji, primjerice, pad prihoda od 50% umjesto sadašnjih 20%, koje je bilo dovoljno za dobiti pomoć.

U tom predizbornom paketu novih mjera moguće je i pojeftinjenje električne energije građanima jer se to razmatralo i u travnju. A nove darove je obećao i ministar financija Marić.

- Na ovom nećemo stati, sljedeći paket mjera bit će usmjeren prema građanima - najavio je početkom travnja.

-Na ovom nećemo stati, sljedeći paket mjera će biti usmjeren prema građanima – najavio je još početkom travnja Marić.

I druge mjere poput mogućnosti otpisa i odgode poreza i doprinosa traju do lipnja, a moguće je da će se produžiti. Iz Vlade su još zakopčani i ne daju naslutiti kako će pomoć izgledati, ali poručuju da “prate situaciju”. Međutim, jučerašnja objava Hrvaske udruge poslodavaca nakon sastanka s premijerom jasno upućuje da će novog, predizbornog, paketa pomoći ipak biti unatoč minusu u proračunu.

- HUP podržava najavu Vlade o donošenju novih mjera za gospodarstvo i nakon lipnja, a kojima će fokus biti osiguravanje likvidnih sredstva nužnih za poslovanje i plaće radnika – stoji u njihovoj objavi.

Vlada je također odustala i od smanjenja plaća u javnom sektoru prije izbora, što je odlučila u rujnu. O tom se neće pregovarati, ali hoće da se javni sektor odrekne jubilarnih nagrada, regresa, božićnice i planirane povišice plaća. Sindikati su žestoko protiv, a ministri više i ne govore da je to nužno. I zato će se vjerojatno i to ostaviti nakon izbora jer Plenković ne želi pobunu u javnom sektoru prije izbora i rizik gubitka glasova 240.000 birača. Tako će oko milijardu kuna planiranih ušteda ipak ostati u džepovima zaposlenih u javnom sektoru.

S umirovljenicima je suprotno. Njima se neće rezati, pa čak niti one povlaštene mirovine koje Znatno nadmašuju prosječnu mirovinu od 2500 kuna. Već u travnju, umirovljenici su dobili mršavu povišicu koja na tu prosječnu mirovinu iznosi 17 kuna, a drugi krug usklađivanja će biti na jesen.

– Mirovine su sigurne – više je puta ponovio i Plenković i njegovi ministri.

U fotofinišu, pred samo raspuštanje Sabora, izglasana je i odluka o tzv. Nacionalnoj mirovini. Obećao ju je HDZ u programu 2016. godine, ali je završena tek pred izbore. Oni stariji građani koji nisu ostvarili prava na mirovinu, imat će pravo na 800 kuna od države.

Također, iako godinama nije rješavano, prije manje od mjesec dana je napokon podignut imovinski cenzus za umirovljenike koji imaju pravo da im država pokrije dopunsko zdravstveno osiguranje od 70 kuna. Zbog već spomenutih povišica koje su sitne, znali su zbog kune iznad cenzusa izgubiti to pravo. Sada je cenzus 2000 kuna za samca i 1563 kune po članu obitelji.

U travnju, kada je već kriza bila na vratima, Vlada je ipak provela i dodatno delimitiranje rodiljnih naknada koja se isplaćuje roditeljima na rodiljnom dopustu drugih šest mjeseci je porasla s 3990 kuna na 5654 kune.

Nakon par mjeseci kašnjenja, Vlada je donijela i Akcijski plan smanjenja parafiskalnih nameta i neporeznih davanja. Sve odluke o smanjivanju su tempirane do kraja godine, a trebali bi rasteretiti gospodarstvo za 532 milijuna kuna. A također su donijeli i plan za manje procedura i papirologije za koje tvrde da vrijedi 686 milijuna kuna. To je tek tek manji dio onog što su poduzetnici tražili.

Ali pred izbore je dobro došlo za pohvaliti se da ipak nešto rade za olakšanje života gospodarstvu. Svi ti predizborni darovi su svakako dobrodošli, ali samo je pitanje što će biti kad izbori prođu i kolika će se rupa otvoriti u proračunu. I hoće li onda rezati ono što su dizali ili povećavati poreze. Plenković je izbore u ljeto pravdao i “teškim odlukama koje će trebati donositi na jesen”. Koje su to odluke je prešutio. Jer nije dobro plašiti birače.

