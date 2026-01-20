Obavijesti

News

Komentari 11
ZAKOMPLICIRALO SE RUŠENJE

Rušenje Vjesnika na čekanju? Žalba odgađa potpis ugovora

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Rušenje Vjesnika na čekanju? Žalba odgađa potpis ugovora
134
Zagreb: Započeo je očevid nebodera Vjesnik | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema natječaju, rušenje i izrada projekta trebali su trajati 90 dana, a prva faza radova, koja uključuje puštanje u promet podvožnjaka u Slavonskoj aveniji, trebala je biti gotova u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora

Admiral

Ugovor o rušenju zgrade Vjesnika ipak neće biti potpisan u srijedu, iako je to ranije najavljivao ministar Branko Bačić, jer je zagrebačka tvrtka V.D.M. Promet u zadnji tren uložila žalbu na odluku Ministarstva da posao dodijeli tvrtki EURCO iz Vinkovaca, piše Jutarnji list.

Žalba je Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave stigla posljednjeg dana roka, čime je postupak rušenja dodatno zakompliciran i gotovo sigurno odgođen. Tvrtka V.D.M. Promet, u vlasništvu Domagoja Mandića, bavi se gradnjom i rušenjem objekata te trenutačno radi na više projekata u Zagrebu, uključujući veliku stambenu zgradu u Ozaljskoj ulici.

EVO ŠTO KAŽE STRUKA Niz pitanja o rušenju nebodera: Gdje će se zbrinuti 80.000 tona građevnog otpada od Vjesnika?
Niz pitanja o rušenju nebodera: Gdje će se zbrinuti 80.000 tona građevnog otpada od Vjesnika?

Razlozi žalbe zasad nisu poznati, no jasno je da će se uklanjanje teško oštećenog Vjesnikova nebodera znatno produžiti. Zgradu je 17. studenoga prošle godine zahvatio veliki požar. Ministarstvo graditeljstva potom je, na preporuku HGK, poslalo pozive za posao rušenja na 34 tvrtke. Dobili su 18 ponuda, a pet najozbiljnijih ušlo je u pregovarački postupak. Najviše bodova dobila je ponuda tvrtke EURCO, vrijedna 4,2 milijuna eura bez PDV-a. Najniža ponuda iznosila je 1,8 milijuna eura, dok je procijenjena vrijednost radova bila 5 milijuna eura.

Nakon dva mjeseca Iz Vjesnika je opet sukljao dim
Iz Vjesnika je opet sukljao dim

Prema natječaju, rušenje i izrada projekta trebali su trajati 90 dana, a prva faza radova, koja uključuje puštanje u promet podvožnjaka u Slavonskoj aveniji, trebala je biti gotova u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora. S obzirom na žalbu, ti rokovi sada su potpuno neizvjesni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'
PUČKA NARODNA PROGNOZA

Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'

Lokvarski kalendar temelji se na narodnoj meteorologiji, mudrosti starih ljudi, koji su živjeli u skladu s prirodom, i sve bilježili. Po ‘savjet’ u Lokve znao je doći i Zoran Vakula...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'
DOZNAJEMO

General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'

Prema sudskom registru, general Gotovina u tvrtki ima funkciju prokurista, a istu ulogu dijeli s još dvojicom partnera. Temeljni kapital nove tvrtke je 100.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026