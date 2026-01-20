Rušenje Vjesnika na čekanju? Žalba odgađa potpis ugovora

Ugovor o rušenju zgrade Vjesnika ipak neće biti potpisan u srijedu, iako je to ranije najavljivao ministar Branko Bačić, jer je zagrebačka tvrtka V.D.M. Promet u zadnji tren uložila žalbu na odluku Ministarstva da posao dodijeli tvrtki EURCO iz Vinkovaca, piše Jutarnji list.

Žalba je Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave stigla posljednjeg dana roka, čime je postupak rušenja dodatno zakompliciran i gotovo sigurno odgođen. Tvrtka V.D.M. Promet, u vlasništvu Domagoja Mandića, bavi se gradnjom i rušenjem objekata te trenutačno radi na više projekata u Zagrebu, uključujući veliku stambenu zgradu u Ozaljskoj ulici.

Razlozi žalbe zasad nisu poznati, no jasno je da će se uklanjanje teško oštećenog Vjesnikova nebodera znatno produžiti. Zgradu je 17. studenoga prošle godine zahvatio veliki požar. Ministarstvo graditeljstva potom je, na preporuku HGK, poslalo pozive za posao rušenja na 34 tvrtke. Dobili su 18 ponuda, a pet najozbiljnijih ušlo je u pregovarački postupak. Najviše bodova dobila je ponuda tvrtke EURCO, vrijedna 4,2 milijuna eura bez PDV-a. Najniža ponuda iznosila je 1,8 milijuna eura, dok je procijenjena vrijednost radova bila 5 milijuna eura.

Prema natječaju, rušenje i izrada projekta trebali su trajati 90 dana, a prva faza radova, koja uključuje puštanje u promet podvožnjaka u Slavonskoj aveniji, trebala je biti gotova u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora. S obzirom na žalbu, ti rokovi sada su potpuno neizvjesni.