Ruši mu se sve: 'Kritiziraju ga, HDZ će loše proći na izborima'

Da je Plenković bio odlučniji, pozdravio se s ministrima koji su mu teret još prošle godine, a riješio se i u stranci onih koji rade na njegovu rušenju, danas ovih problema vjerojatno ne bi ni bilo.

Ali on je čekao, a sad je primoran raditi ono što mora, a ne što on želi, opisuje nam tako jedan utjecajni član HDZ-a kako su odjednom Andreju Plenkoviću iskrsli svi problemi koji bi ga mogli koštati i reizbora na predsjedničku funkciju. Ali neki HDZ-ovci se više boje da bi stranka mogla loše proći prvo na predsjedničkim, pa na parlamentarnim izborima.

- Sada mu je itekako poljuljan autoritet, pa su i svi koji su nezadovoljni već duže vremena digli glave i sve više otvoreno kritiziraju njegov način rada, pogotovo što odluke donosi sam ili u uskom krugu ljudi - kaže nam drugi sugovornik.

Svi ga kritiziraju

Osim druge rekonstrukcije Vlade koja je uzrokovana aferama ministara, na Plenkovića kreću i unutarstranački oponenti. Davor Ivo Stier koji mu je nekad bio najbliži suradnik otvoreno je prozvao Plenkovića da eksperiment s HNS-om nije uspio, te da se ne bori protiv klijentelizma i korupcije. Plenkovića želi uzdrmati i Milijan Brkić kojeg je dio stranke otvoreno prozvao za bojkot EU izbora.

Iako Brkić nije jedan od onih koji će ići na predsjedničke izbore, a nalazi se s bratom Jozom i pod istragom zbog presretanja elektroničke pošte četiri žene, još uvijek ima utjecaj u stranci i može našteti Plenkoviću. Osim toga, tu su i Miro Kovač koji ide u utrku za predsjednika stranke, a to je najavio i Tomislav Karamarko. Četvrti kandidat bi mogao biti Domagoj Ivan Milošević.

No, zajedničko je svima da će svoju platformu graditi na kritici Plenkovića. Navodno je Plenković zahladio odnose i s glavnim tajnikom Gordanom Jandrokovićem, pa i to govori da u stranci vlada loša atmosfera.

Žalac i Pavić odlaze

A sve je počelo nakon neosvojenih pet mandata na EU izborima s listom na koju je Plenković stavio nova, sebi odana lica i tako pretvorio izbore u referendum o sebi. Na početku godine je bilo teško zamisliti takav scenarij i činilo se da Plenković čvrsto drži sve konce u rukama.

Sada i Matija Posavec iz HNS-a pritišće stranku da se treba udaljiti od HDZ-a i da su potrebni novi izbori već najesen.

No najveći udarac premijeru su neki od ministara. Plenković je uvijek branio svoje ljude, sve dok mediji iz dana u dan nisu objavljivali dokaze protiv Lovre Kuščevića. Tek tad je otišao. Goran Marić, s druge strane, nikada nije bio Plenkovićev izbor, pa njegovu ostavku premijer nije htio ni komentirati, što je također presedan. Ali se Plenković silno trudio ostaviti dojam da je on taj koji čisti Vladu i da je nakon razgovara s njim Marić odlučio otići. Vlada je s tom tvrdnjom poslala priopćenje.

Plenković je sad odlučio maknuti one koje smatra utegom, ali ne i one koji su politički jaki. Jučer smo objavili da iz Vlade odlaze ministar Marko Pavić zbog referenduma protiv rada do 67. godine, te Gabrijela Žalac koju je Plenković ranije čuvao. Informacije o njihovom odlasku nitko nije opovrgnuo, a dobili smo i dodatne potvrde da su oni na listi.

Tomislav Tolušić ostaje, a vjerojatno i ministar zdravstva Milan Kujundžić iako je njegova pozicija nestabilnija. Plenković je i jučer o tome diskutirao u uskom krugu. U Vladu su došli potpredsjednik Vlade Davor Božinović i Gordan Jandroković. Jandroković je rekao da još traju konzultacije oko rekonstrukcije.

Novi ministri do petka?

- Nadam se da bi do kraja ovog tjedna mogli imati izvanrednu sjednicu Sabora - rekao je Jandroković i dodao da Goranu Mariću nije bila laka odluka o podnošenju ostavke. Na toj sjednici Sabora bi se trebali imenovati novi ministri za upražnjena mjesta, ali njihova imena su još tajna. Plenković je u Vladu i došao i otišao izbjegavši novinare i bilo kakva pitanja.

Plenković će rekonstrukcijom probati kroz nova imena popraviti imidž Vlade i dobiti predsjedničke izbore s Kolindom Grabar Kitarović.