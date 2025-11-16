Obavijesti

News

DIPLOMACIJA

Rusi: Ovo je temelj za kraj rata. Ukrajinci ga odbijaju

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Kevin Lamarque

Ušakov tvrdi da je ukrajinsko vodstvo upoznato s dogovorima koje su u kolovozu postigli Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump, no da im se sadržaj ne sviđa

Rusija i SAD vode aktivan dijalog o mogućem rješenju ukrajinske krize temeljenom na dogovorima postignutima na sastanku Trumpa i Putina u Anchorageu u kolovozu, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov u intervjuu za kanal državne televizije 'Rusija 1'. Prema njegovim riječima, Moskva smatra da taj okvir predstavlja 'dobar temelj' za postizanje trajnog mira.

NEPRIJATELJSKE VLADE Rusi objavili listu neprijatelja. Hrvatska se našla u top 10!
Rusi objavili listu neprijatelja. Hrvatska se našla u top 10!

 - Mi sa SAD-om aktivno razgovaramo o ukrajinskom rješenju na temelju dogovora postignutih u Anchorageu. Smatramo da je to zaista dobar put za mirno rješenje - rekao je Ušakov, prenosi agencija RIA Novosti.

Kijev je protiv

Ušakov tvrdi da je ukrajinsko vodstvo upoznato s dogovorima koje su u kolovozu postigli Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump, no da im se sadržaj ne sviđa. 

 - Anchorage se ne sviđa ni mnogim Europljanima, ali to ne vrijedi za sve. Ne sviđa se onima koji ne žele mirno rješenje, već žele nastaviti rat do posljednjeg Ukrajinca - ustvrdio je pomoćnik ruskog predsjednika.

No, sudeći po Trumpovim potezima ni SAD nije oduševljen tempom pregovora. Trump je nakon susreta s Putinom na Aljasci uveo sankcije Rosnjeftu i Lukoliu, golicao maštu međunarodne javnosti potencijalnom isporukom Tomahawka Ukrajincima te pooštrio retoriku prema Putinu iako je prvotno za početak invazije optuživao Zelenskog i 'pospanog' Bidena. 

Analitičari su susret 15. kolovza okarakterizirali kao Putinovu pobjedu jer je ruski predjsednik sa sobom doveo ljude iz financijskih krugova, a prema neslužbenim izvorima na sastansku se više pričalo o ukidanju ruskih sankcija nego o prekidu vatre u Ukrajini.

Suradnja

Ipak, nekih pomaka ima. Tako su se Kijev i Moskva dogovorili su se o aktivaciji Istanbulskog sporazuma, u okviru kojih bi 1200 Ukrajinaca trebalo biti oslobođeno iz ruskog zatočeništva.

