Rusi: Ovo je temelj za kraj rata. Ukrajinci ga odbijaju

Rusija i SAD vode aktivan dijalog o mogućem rješenju ukrajinske krize temeljenom na dogovorima postignutima na sastanku Trumpa i Putina u Anchorageu u kolovozu, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov u intervjuu za kanal državne televizije 'Rusija 1'. Prema njegovim riječima, Moskva smatra da taj okvir predstavlja 'dobar temelj' za postizanje trajnog mira.

- Mi sa SAD-om aktivno razgovaramo o ukrajinskom rješenju na temelju dogovora postignutih u Anchorageu. Smatramo da je to zaista dobar put za mirno rješenje - rekao je Ušakov, prenosi agencija RIA Novosti.

Kijev je protiv

Ušakov tvrdi da je ukrajinsko vodstvo upoznato s dogovorima koje su u kolovozu postigli Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump, no da im se sadržaj ne sviđa.

- Anchorage se ne sviđa ni mnogim Europljanima, ali to ne vrijedi za sve. Ne sviđa se onima koji ne žele mirno rješenje, već žele nastaviti rat do posljednjeg Ukrajinca - ustvrdio je pomoćnik ruskog predsjednika.

No, sudeći po Trumpovim potezima ni SAD nije oduševljen tempom pregovora. Trump je nakon susreta s Putinom na Aljasci uveo sankcije Rosnjeftu i Lukoliu, golicao maštu međunarodne javnosti potencijalnom isporukom Tomahawka Ukrajincima te pooštrio retoriku prema Putinu iako je prvotno za početak invazije optuživao Zelenskog i 'pospanog' Bidena.

Analitičari su susret 15. kolovza okarakterizirali kao Putinovu pobjedu jer je ruski predjsednik sa sobom doveo ljude iz financijskih krugova, a prema neslužbenim izvorima na sastansku se više pričalo o ukidanju ruskih sankcija nego o prekidu vatre u Ukrajini.

Suradnja

Ipak, nekih pomaka ima. Tako su se Kijev i Moskva dogovorili su se o aktivaciji Istanbulskog sporazuma, u okviru kojih bi 1200 Ukrajinaca trebalo biti oslobođeno iz ruskog zatočeništva.