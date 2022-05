Rusi provode 'tihu mobilizaciju', Putin se ne želi zamjeriti narodu i proglasiti rat: Blizu je pucanja!

Rusija nije u ratu. Ona je u specijalnoj vojnoj operaciji. Putinove riječi, ne naše.

E pa zato što nije službeno proglasio rat Ukrajini, ruke Vladimira Putina pomalo su vezane po pitanju vojske. Po pravilima koja postoje unutar njihovih redova, svi volonteri mogu napustiti službu u bilo kojem trenutku, dok vojnike ročnike ne bi smjeli slati u Ukrajinu...

A kako Ukrajina tvrdi da je ubila gotovo 30.000 ruskih okupatora, tako se stvara potreba za novim vojnicima. Tako su na tisuće mladih Rusa u dobi od 18 do 27 godina dobile poziv da se jave u svoj obližnji vojni centar, dok su mali oglasi prepuni ponuda za posao u vojsci svim onim starijima koji bi se voljeli 'prekvalificirati'...

- Poznavanje vojske i njezine hijerarhije, mogućnost odrađivanja mobilizacijskih planova, treniranje regruta... - samo su neke od kvaliteta koje traži ruska vojska od svojih zaposlenika.

- Mobilizacija je nešto čega se Putin boji. U prošlosti smo izgubili desetke milijuna ljudi, ali to su bili obrambeni ratovi. Kao što sad Putin tvrdi da brani ruski narod i njihove interese u Donbasu i ostalim regijama Ukrajine. Zato još uživa veliku podršku naroda. Predstavlja se da rat nije bio njegov izbor - objašnjava za Newsweek urednica nezavisnog ruskog medija "The new Times" Evgenia Albats.

- U tijeku je tiha mobilizacija. Mobiliziraju ljude, ali tvrde da to ne rade - uključuje se Glen Grant, stručnjak za istočnoeuropska vojna pitanja. Odmah nastavlja:

- Trenutačno nemaju kapacitete da uvježbaju nove vojnike. Zato to ne mogu raditi pretjerano brzo i s velikim brojkama. Ali, ako ćemo iskreno, ovim tempom to mogu raditi jako dugo i slati nove vojnike u Ukrajinu. Mislim da će na kraju ipak doći do totalne mobilizacije jer sustav je blizu točke pucanja. - priča Grant.

Prošlog mjeseca novinari Reutersa otkrili su tako jedan ruski vojni bataljun u regiji Donbas kojeg su činili gotovo u potpunosti 'svježi' vojnici. Većina njih nije prošla gotovo nikakav trening, oprema koju su dobili je zastarjela i često nije funkcionirala, a prije nego što će ih poslati kao 'topovsko meso' u Ukrajinu, ruska vojska ih nije opskrbila ni s dovoljno hrane i vode...

- Dok god mlade ne budu slali u Ukrajinu u ogromnim brojkama. javnost se neće buniti i život će se nastaviti - tvrdi Grant.

