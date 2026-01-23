Obavijesti

IMA OZLIJEĐENIH

Rusi raketama i dronovima napali rodni grad Zelenskog

Rusi raketama i dronovima napali rodni grad Zelenskog
U napadima je ozlijeđeno 13 ljudi, uključujući četvero djece

Ruske snage u četvrtak su izvršile napade dronovima i raketama na dva grada u jugoistočnoj Ukrajini u kojima je jedna osoba poginula, a više od dvadeset ozlijeđeno, izvijestili su u petak lokalni dužnosnici.

Guverner regije Zaporižja rekao je u objavi na Telegramu da su ruske snage izvele četiri napada na grad Komišuvaha, usmrtivši jednu osobu i ozlijedivši njih 10. U napadu je oštećeno nekoliko obiteljskih kuća.

U industrijskom gradu Krivij Rih, rodnom mjestu predsjednika Volodimira Zelenskija u Dnipropetrovskoj regiji, u kombiniranim ruskim napadima dronovima i raketama ozlijeđeno je 13 osoba, uključujući četvero djece, rekao je u objavi na Telegramu čelnik vojne uprave tog grada Oleksandr Vilkul.

U napadima su pogođene stambene zgrade, škole i strateška infrastruktura.

- Glavno je da su svi preživjeli - napisao je Vilkul, dodavši da je šest osoba, uključujući ozlijeđenu djecu, smješteno u bolnicu.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi da su se napadi dogodili, a ruski dužnosnici nisu komentirali situaciju.

