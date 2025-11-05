Rusija ukrajinskim vojnicima u Pokrovsku i Kupjansku poručila: 'Opkoljeni ste, predajte se'

Rusija nastoji zauzeti Pokrovsk, koji neki nazivaju "vratima Donjecka", od 2024. u sklopu pokušaja da osvoji cijelu regiju Donbas, gdje ukrajinske snage i dalje imaju kontrolu nad oko 10 posto teritorija, odnosno 5000 četvornih kilometara. Za razliku od frontalnih napada koje je Rusija koristila protiv drugih gradova, ruske snage su napale Pokrovsk i Kupjansk iz više smjerova kako bi gotovo potpuno opkolile ukrajinske vojnike dok su manje, veoma mobilne jedinice i dronovi remetili logistiku i izazivali kaos iza ukrajinskih linija.

Taktika Moskve u oba grada je dovela do nečega što ruski vojni blogeri zovu sivom zonom, gdje nijedna strana nema potpuno kontrolu, ali Ukrajini izuzetno otežava obranu.

Karte bojišnice pokazuju da su ruske snage svega nekoliko kilometara od potpunog opkoljavanja Pokrovska te da drže značajan dio Kupjanska gdje napreduju glavnom cestom prema gradu.

Rusko ministarstvo obrane je izravno poreklo tvrdnje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija u ponedjeljak, prema kojem su ukrajinske snage nastojale ukloniti, kako je rekao, tek 60 ruskih vojnika u Kupjansku.

Ministarstvo je reklo da su ukrajinske jedinice zarobljene te da se njihov položaj brzo pogoršava dok ruske snage napreduju, "zbog čega za ukrajinske vojnike neće biti druge mogućnosti da se spase osim dobrovoljnom predajom".

Gotovo četiri godine od početka najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, Rusija pokušava zauzeti cijelu regiju Donbas te napreduje prema Harkivskoj i Dnipropetrovskoj oblasti na istoku Ukrajine.

Ruska vojska tvrdi da sada upravlja s preko 19 posto Ukrajine ili oko 116.000 četvornih kilometara.

Prema kartama proukrajinskih izvora, Rusija je ove godine zauzela više od 3400 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija.