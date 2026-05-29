UDAR DRONA U RUMUNJSKOJ

Zaharova uzvraća nakon pada drona: 'Niste pokazali ni jedan dokaz, optužbe su bez temelja'

Piše HINA,
Foto: Inquam Photos/George Calin

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je ranije u petak da je nakon pada ruskog drona na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galaţiu Sjevernoatlantski savez spreman braniti svaki pedalj svog teritorija.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je u petak da su sve optužbe da ruski dronovi lete iznad Europe neutemeljene i da nisu predočeni nikakvi dokazi, izvijestila je ruska novinska agencija RIA.

„Sve optužbe koje čujemo, posebice o bespilotnim letjelicama negdje u zemljama Europske unije, posve su neutemeljene, nije predočena nijedna činjenica, materijal niti dokaz”, rekla je Zaharova, prenosi RIA.

U incidentu su ozlijeđene dvije osobe, a Rumunjska je događaj nazvala teškim kršenjem međunarodnog prava.

Napad su osudili NATO i europski čelnici uključujući hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, a Bukurešt je pozvao ruskog veleposlanika na razgovor i zatražio jačanje obrane od dronova.

Zbog incidenta podignuti su borbeni zrakoplovi F-16, a stanovnici pograničnih područja upozoreni su da potraže zaklon.

