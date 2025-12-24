Rusija planira nuklearnu elektranu na Mjesecu!

Otkad je sovjetski kozmonaut Jurij Gagarin postao prvi čovjek koji je otišao u svemir 1961. godine, Rusija se ponosi kao vodeća sila u istraživanju svemira, ali posljednjih desetljeća zaostaje za Sjedinjenim Državama i sve više za Kinom.

Ruske ambicije pretrpjele su težak udarac u kolovozu 2023. kada se njezina bespilotna misija Luna-25 zabila u površinu Mjeseca pokušavajući sletjeti, a Elon Musk revolucionirao je lansiranje svemirskih letjelica - što je nekoć bila ruska specijalnost.

Ruska državna svemirska korporacija Roscosmos objavila je da planira izgraditi lunarnu elektranu do 2036. godine te da je u tom smislu potpisala ugovor s zrakoplovnom tvrtkom Lavočkin Association.

Roscosmos je rekao da je svrha elektrane napajanje ruskog lunarnog programa, uključujući rovere, opservatorij i infrastrukturu zajedničke rusko-kineske Međunarodne lunarne istraživačke stanice.

"Projekt je važan korak prema stvaranju trajno funkcionalne znanstvene lunarne stanice i prijelazu s jednokratnih misija na dugoročni program istraživanja Mjeseca", rekao je Roscosmos.

Roscosmos nije izričito rekao da će elektrana biti nuklearna, ali je rekao da su među sudionicima ruska državna nuklearna korporacija Rosatom i Kurčatovljev institut, vodeći ruski institut za nuklearna istraživanja.

Šef Roskosmosa Dmitrij Bakanov u lipnju je izjavio da je jedan od ciljeva korporacije postavljanje nuklearne elektrane na Mjesec i istraživanje Venere, poznate kao Zemljin "sestrinski" planet.

Mjesec, koji je udaljen 384.400 km od našeg planeta, ublažava Zemljino njihanje na svojoj osi, što osigurava stabilniju klimu. Također uzrokuje plimu i oseku u svjetskim oceanima.