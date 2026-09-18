Ruska nafta naglo poskupjela

Cijena ruske nafte marke ESPO premašila je 120 dolara po barelu, prvi put od travnja, odražavajući pojačanu potražnju kineskih rafinerija u uvjetima poremećaja u isporukama s Bliskog istoka, rekli su izvori u sektoru, uz potvrdu Reutersovih izračuna. Kineski kupci počeli su kupovati ruske barele u uvjetima blokade pošiljki s Bliskog istoka, osobito iz Saudijske Arabije, uoči zimske sezone grijanja i vrhunca potražnje za gorivom za ogrjev.

Cijena ESPO‑a popela se tako na najvišu razinu od prvih tjedana rata u Iranu, koji je započeo posljednjeg dana veljače.

Nafta marke ESPO vadi se u Sibiru i doprema se istoimenim naftovodom do Tihog oceana. Kupuju je u prvom redu Kina, Japan i Južna Koreja.

ESPO je tako sada skuplji za 20 do 30 dolara od nafte marke Brent kojom se trguje u Londonu, pokazuju Reutersovi izračuni.

Još u srpnju barel ESPO‑a s rokom isporuke u rujnu bio je za jedan dolar jeftiniji od Brenta da bi se potom njihove cijene izjednačile. Sredinom kolovoza cijena ESPO je već bio za jedan dolar skuplji od Brenta, izvijestio je Reuters.

Time je cijena nafte iz Sibira ponovo premašila onu nafte iz Sjevernog mora prvi puta od lipnja.

I referentna cijena ruske nafte Urals dosegnula je ovaj tjedan 110 dolara po barelu.

Raskorak u cijeni ESPO-a i Brenta razlikuje se od pošiljke do pošiljke, a važni su i rokovi isporuke.

Kineske rafinerije obično kupuju ESPO samo mjesec ili dva unaprijed jer im je ruski Daleki istok blizu, no strahovanja od tijesne opskrbe potaknula su ih da već krenu u kupnju barela s rokom utovara u prosincu.

Kupnju su predvodile državne energetske kompanije, koje su tako osigurale većinu zaliha potrebnih za studeni i prosinac.

Time je malim nezavisnim rafinerijama, dosad najvećim kupcima ESPO‑a, preostao tek mali broj pošiljki pa su bile primorane kupovati naftu na drugim fizičkim tržištima širom svijeta, što je dodatno potaknulo rast svjetskih cijena nafte, napominje Reuters.

Američki Kongres usvojio je pak u četvrtak zakon koji predsjedniku Donaldu Trumpu omogućuje uvođenje kaznenih nameta za kupnju ruske nafte, uz obrazloženje da SAD želi smanjiti ruske proračunske prihode za financiranje rata u Ukrajini.

Mjera bi mogla ograničiti ruske isporuke nafte u Indiju i Kinu, napominje Reuters.