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VIDEO Ukrajina zasula Moskvu dronovima: Oborili ih gotovo 60, aerodromi zatvoreni...

Piše HINA,
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VIDEO Ukrajina zasula Moskvu dronovima: Oborili ih gotovo 60, aerodromi zatvoreni...
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Napad dolazi nakon što su dronovi prošlog tjedna ponovo pogodili jedinu moskovsku rafineriju nafte

Moskva je oborila desetke dronova u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak i privremeno obustavila letove na aerodromima, rekle su lokalne vlasti, samo nekoliko dana nakon što je Ukrajina ponovo napala rafineriju nafte u ruskoj prijestolnici. Gotovo 60 dronova upućenih prema Moskvi oboreno je, napisao je gradonačelnik Sergej Sobjanin na Telegramu. Sobjanin nije dao daljnje pojedinosti, dodavši da su hitne službe raspoređene na područja gdje su dronovi oboreni.

Aerodromi Šeremetjevo, Domodjedovo i Vnukovo, kao i Žukovski u blizini prijestolnice, obustavili su letove, iako su letovi kasnije nastavljeni, tijelo za nadzor zračnog prometa izjavilo je odvojeno. Ukupno su ruske obrambene snage oborile 301 dron tijekom noći, javljaju lokalne novinske agencije, pozivajući se na ministarstvo obrane. Taj broj uključuje područja pod ruskom okupacijom.

Napad dolazi nakon što su dronovi prošlog tjedna ponovo pogodili jedinu moskovsku rafineriju nafte. U tom napadu moskovske obrambene snage oborile su gotovo 200 dronova u jednom od najvećih zračnih napada na grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

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U Ukrajini su vlasti rekle da su ruski dronovi pogodili civilne trgovačke brodove, ubivši egipatskog člana posade, dok su napadi dronovima drugdje ubili najmanje pet osoba, uključujući tri člana iste obitelji u sjevernoj ukrajinskoj Sumskoj oblasti.

Napad dronom rano u ponedjeljak u ukrajinskoj Sumskoj oblasti ubio je 13-godišnjeg dječaka, njegovog 36-godišnjeg oca i 73-godišnju baku, dok su dječakova majka i drugo dvoje djece ozlijeđeni, rekli su regionalni tužitelji.

U jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporižju, žena je poginula i troje ljudi ozlijeđeno nakon napada dronom, napisao je Ivan Fedorov, lokalni guverner, na Telegramu u ponedjeljak.

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Rusija je također u nedjelju navečer napala južnu oblast Odesu balističkom raketom Iskander, ubivši jednu osobu i ozlijedivši troje, napisao je regionalni guverner Oleh Kiper na Telegramu.

Ruski napad dronom pogodio je i turski brod za rasuti teret Victress, koji je plovio pod panamskom zastavom, rekla je ukrajinska mornarica, dodavši da je bilo žrtava među devetočlanom međunarodnom posadom koju je spasila.

Zamjenik premijera Oleksij Kuleba rekao je da je 58-godišnji egipatski kuhar poginuo, a osam ostalih članova posade, uključujući turske i indijske državljane, moralo se evakuirati na čamcu za spašavanje. Brod je pretrpio značajnu štetu, napisao je Kuleba na Telegramu.

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