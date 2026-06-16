Ružić najavio promjene nakon slučaja pacijentice: Trebala je vratiti inkluzivni dodatak...

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić u utorak se u Zagrebu osvrnuo na inkluzivne dodatke odnosno situacije u kojima postoji povrat sredstava te najavio da će uskoro s time u vezi predstaviti cjelovito rješenje. Nakon tematske konferencije u Splitu, ministru Ružiću je bilo postavljeno pitanje o slučaju onkološke pacijentice koja mora vratiti više od 1600 eura inkluzivnog dodatka koji joj je država mjesecima isplaćivala. Zavod za socijalni rad je sedam mjeseci nije obavijestio, zatim je saznala da joj je inkluzivni dodatak smanjen od listopada prošle godine. Ministar Ružić na to je rekao da ne želi rješavati pojedinačne slučajeve, a sada je najavio cjelovito rješenje za takve situacije. "Pojedinačne slučajeve kao ministar ne želim rješavati nego sam, kao i do sada, nastojao i pokazao da želim rješenja koja će donijeti ujednačenu praksu, bolju praksu za sve u svim nepravilnostima i nesavršenostima na koje naiđemo. I sada vrlo intenzivno radimo na poboljšanju sustava inkluzivnih dodataka", izjavio je Ružić uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a u Zagrebu.

"Znate da je po zakonu ključno promjena okolnosti koje donose promijenjenu razinu inkluzivnog dodatka odnosno financijske naknade. Vrlo brzo, neće trebati ni tjedni niti mjeseci, izaći ćemo sa cjelovitim rješenjem u kojem ćemo spriječiti retrogradne isplate odnosno povrate", najavio je.

Na pitanje novinara smatra li pravednim da korisnici zbog pogreške sustava moraju vratiti novac iako nisu mogli znati da im je inkluzivni dodatak smanjen, te tvrdnju da im se javilo desetke sličnih slučajeva, Ružić je odgovorio da se sve rješava generalno i na dobrobit svih.

"Činimo sve za dobrobit naših korisnika, vjerujem da će se taj trud u smislu bolje kvalitete i zadovoljstva naših korisnika prepoznati", zaključio je.

Ministar Ružić je u Splitu je ranije imao sastanak sa zaposlenicima tamošnjeg Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad te najavio mjere za rješavanje problema nedostatka kadra i poboljšanje uvjeta rada. Osvrnuo se i na provedbu inkluzivnog dodatka, navodeći da sustav trenutno ima više od 202.000 aktivnih korisnika i gotovo 500.000 podnesenih zahtjeva.

„Broj mjesečno provedenih vještačenja povećan je s prosječnih 7000 do 9000 na 18.000 do 20.000 mjesečno”, rekao je Ružić i najavio pokretanje evaluacije Zakona o inkluzivnom dodatku i pripremu novog zakonskog prijedloga.