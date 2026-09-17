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Planiraju 11 milijuna putnika

Ryanair širi mrežu na Baltiku

Piše HINA,
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Ryanair širi mrežu na Baltiku
Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
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Irski avioprijevoznik Ryanair planira značajna ulaganja u baltičke zemlje, s ciljem udvostručenja putničkog prometa do 2031. godine, unatoč izazovima na tržištu.

Irski niskotarifni avioprijevoznik Ryanair objavio je u četvrtak da bi u razdoblju od pet godina mogao uložiti 1,6 milijardi dolara u baltičke zemlje i udvostručiti putnički promet u regiji, ovisno o pristojbama u zračnim lukama. Do 2031. godine Ryanair bi u Latviji, Estoniji i Litvi prevozio 11 milijuna putnika godišnje. Flota bi u tom razdoblju trebala biti proširena na 16 zrakoplova, sa sadašnjih sedam.

Najveći europski zračni avioprijevoznik po broju prevezenih putnika najavio je ulaganje samo nekoliko dana nakon što je airBaltic postao prvi europski avioprijevoznik koji je zbog rata u Iranu proglasio stečaj.

Naši su prijedlozi sada još važniji budući da je airBaltic najavio da će smanjiti flotu za trećinu, rekao je Ryanairov izvršni komercijalni direktor Jason McGuinness u priopćenju.

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U kolovozu AirBaltic je izvijestio da će do kraja godine smanjiti flotu s 54 na 36 zrakoplova. Do 2031. trebali bi je ponovo blago proširiti, na 40 zrakoplova. Prethodni planovi bili su zacrtali 100 aviona u petogodišnjem razdoblju.

Irski avioprijevoznik napomenuo je da u zimski raspored iz Rige namjerava dodati letove prema 10 destinacija, uključujući Milano, Alicante i Barcelonu, nakon što se smanje pristojbe zračnih luka.

U Litvi i Estoniji Ryanair će pak smanjiti zimske kapacitete za 25 posto budući da su njihove zračne luke povisile pristojbe. Kapaciteti će biti preusmjereni u „konkurentnije zemlje” poput Slovačke, Poljske, Italije i Švedske, naveli su.

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Naznačeno Ryanairovo proširenje dio je šire strategije, u okviru koje kompanija namjerava do 2034. godine prevoziti 300 milijuna putnika godišnje.

U sezoni koja je završila krajem ožujka prevezli su ukupno 208 milijuna putnika.

Od iduće godine Boeing će Ryanairu početi isporučivati 300 naručenih letjelica modela 737 MAX 10, napominje Reuters.

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