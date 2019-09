S weba Škarinog Autokluba su nestale fotke Kolinde, vijesti...

U fotogalerijama i vijestima objavljenima na službenim web stranicama Autokluba mogli ste vidjeti fotografije predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, čiji je savjetnik Tomislav Madžar bio član upravnog odbora AK Siget, Ćire Blaževića, Pavle Kalinića... No sad nema ni fotografija, a ni vijesti o njima, kao ni o Damiru Škari.

U nadzornom odboru Autokluba Siget bio je Josip Klemm, kao i glumac Goran Grgić. No informacija o tome na službenoj web stranici AK Sigeta sad više nema.Nestala je i vijest kako je Kolinda Grabar-Kitarović primila Škaru u službeni posjet. Nestale su i gotovo sve obavijesti koje spominju Damira Škaru, nema ni imena poznatih i javnih osoba koje su se spominjale u aktivnostima kluba, a nema ni popisa članova upravnog i nadzornog odbora, kao ni članova stegovnog suda.

U upravnom odboru AK Siget bili su Miroslav Ćiro Blažević, Dinko Čutura, Pavle Kalinić... Član nadzornog odbora bio je i Josip Klemm. Nestala je i vijest da je Škaro dobitnik nagrade HAK-a, kao i vijest da je AK Siget proslavio 40 godina.

Sve je jednostavno - nestalo...

U Remetincu će biti najmanje mjesec dana

Podsjećamo, bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a i predsjednika Autokluba Siget Damira Škaru u četvrtak su dovezli na ispitivanje u velikogoričko državno odvjetništvo zbog optužbe da je silovao radnicu. Istražni sudac odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela. Odmah nakon ispitivanja odvezli su ga u remetinečki zatvor, gdje će provesti najmanje mjesec dana. Kako doznajemo, tijekom istrage trebalo bi ispitati četiri svjedoka, tri žene i muškarca. Među njima su još dvije žrtve Škarina uznemiravanja i pravnica kojoj su se na to požalile te posrednik, preko kojega je Škaro žrtvi navodno ponudio 80.000 eura za šutnju.

Nekadašnji boksački olimpijac suočava se s dvije teške optužbe. Terete ga za silovanje i spolno uznemiravanje, dok je prijetnja “otpala” jer je sadržana u kaznenom djelu silovanja.

Za kazneno djelo silovanja zapriječena je kazna zatvora od jedne do deset godina, dok je za spolno uznemiravanje, koje se ne progoni po službenoj dužnosti nego po prijedlogu oštećene, maksimalna kazna do jedne godine.

Morana Rabar, zagrebačka odvjetnica koja zastupa Škarinu žrtvu, rekla nam je da je njezina klijentica u teškom psihičkom stanju.

- Ona je pod dodatnim stresom zbog svega. Teško joj je sve to ponovno čitati i proživljavati - kratko nam je rekla.

Žrtva, inače zaposlenica Auto kluba Siget, novinarima emisije “Provjereno” Nove TV emotivno je ispričala što je proživjela.

- U AK Siget počela sam raditi prije dva mjeseca. Bila je radna subota, a on mi je prišao s leđa i napao me. Primio me oko struka, nabio me na sebe i stavio mi ruku u grudnjak. Uspjela sam se istrgnuti, a on mi je rekao da prestanem s tim. Da se ne otimam. Lijevom rukom držao je obje moje ruke. Molila sam ga da prestane. No on nije prestao, već mi je rekao da će raditi što hoće i da će me silovati. Pokušala sam se izvući, međutim zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće... Najgore je što se nisam uspjela izvući. Rekla sam mu da prekine, da stane. Nije prestao, a ja sam doslovce izgubila svijest - kroz suze i jecaje pričala je Škarina žrtva. Dva dana kasnije liječnici je ispričala što joj se dogodilo. Nekoliko sati nakon što ga je prijavila policiji, poslao joj je poruku: “Kako su ti djeca?”. Tvrdi i da joj je Škaro, koji se u tom trenutku već nalazio u BiH, preko posrednika ponudio 80.000 eura za šutnju.